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    Матч української Прем’єр-ліги не відбудеться через коронавірус у шести футболістів

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    Львів'яни змушені відтермінувати старт нового сезону - Матч української Прем’єр-ліги не відбудеться через коронавірус у шести футболістів
    Львів'яни змушені відтермінувати старт нового сезону
    Світлина із соцмереж

    ФК «Львів» вирушив на карантин

    Матч першого туру української Прем’єр-ліги між «Львовом» і закарпатським «Минаєм» перенесений на невизначений термін. Причина – шість футболістів львівського клубу здали позитивні тести на коронавірус.

    Поєдинок мав відбутися у суботу, 22 серпня.

    Це мав бути дебют клубу із Закарпаття у вищому дивізіоні українського футболу. У минулому сезоні «Минай» став переможцем першої ліги.

    Нагадаємо, що сьогодні, 21 серпня, відбудеться два стартових поєдинки чемпіонату-2020/2021. О 17:00 у Києві зіграють «Олімпік» і «Динамо». О 19:00 на столичному НСК «Олімпійський» зустрінуться «Шахтар» і «Колос». Поєдинки киян і «гірників» змістили на п’ятницю, оскільки 25 серпня вони мають зійтися в матчі за Суперкубок України.

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