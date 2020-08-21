Матч української Прем’єр-ліги не відбудеться через коронавірус у шести футболістів



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ФК «Львів» вирушив на карантин

Матч першого туру української Прем’єр-ліги між «Львовом» і закарпатським «Минаєм» перенесений на невизначений термін. Причина – шість футболістів львівського клубу здали позитивні тести на коронавірус.

Поєдинок мав відбутися у суботу, 22 серпня.

Це мав бути дебют клубу із Закарпаття у вищому дивізіоні українського футболу. У минулому сезоні «Минай» став переможцем першої ліги.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 серпня, відбудеться два стартових поєдинки чемпіонату-2020/2021. О 17:00 у Києві зіграють «Олімпік» і «Динамо». О 19:00 на столичному НСК «Олімпійський» зустрінуться «Шахтар» і «Колос». Поєдинки киян і «гірників» змістили на п’ятницю, оскільки 25 серпня вони мають зійтися в матчі за Суперкубок України.