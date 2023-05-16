У боях за Бахмут загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених»

Олег Кравець один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві

Захисник України воював під Бахмутом

На війні проти російських окупантів загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених», один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві Олег Кравець. Про це повідомляє пресслужба «Ігор Нескорених» на своїй сторінці у Facebook.

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Олег воював під Бахмутом. Ще два тижні тому чоловік приїхав на змагання у Львові прямо з фронту, а 15 травня стало відомо про загибель захисника України.

«Мене на змагання відпустив величезний колектив бригади, тому виступаю я лише із прапором рідної бригади. Ігри Нескорених – наш щасливий квиток у світ здоров'я та спорту. Це світ де гартується воля, що сильніша за тіло. І його кордони поза межами уяви, поза межами всього можливого. Бо ми робимо неможливе!» – розповідав Олег.

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Напередодні під Бахмутом загарбники вбили й майстра спорту України з гребного слалому Олега Сірого, який захищав батьківщину зі зброєю в руках.

Також на Донбасі під час виконання бойового завдання загинув колишній хокеїст та тренер Олександр Хміль.

42-річний Хміль боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку Хміль захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця ЗСУ виконував бойові завдання у гарячих точках.

Раніше на фронті загинув 42-річний український веслувальник Олександр Дикий.