Україна пропустить чемпіонат з тхеквондо через допуск росіян і білорусів

Чемпіонат світу з тхеквондо відбудеться з 29 травня по 6 червня у Баку

За словами Васильченка, президент Федерації тхеквандо України вже відправився до Баку, де відбудеться чемпіонат світу, щоб поспілкуватися з керівництвом Всесвітньої федерації

Збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу в Баку через допуск спортсменів з Росії та Білорусії. Про це повідомив віцепрезидент української федерації тхеквондо Сергій Васильченко.

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«Там вже заявлені росіяни та білоруси. Спочатку в заявці була така графа, як «Not National», тобто немає національності, так хитромудро вони зробили. Адміністратор сайту якийсь вже за своєю вимогою може заповнити цей список. Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок. Деякі з них є військовослужбовцями. Зараз збираємо факти для підтвердження цього. Таким чином, на світову першість команда не їде», – сказав Васильченко

За словами представника федерації, президент Федерації тхеквандо України Віктор Тихоненко вже відправився до Баку, де відбудеться чемпіонат світу, щоб поспілкуватися з керівництвом Всесвітньої федерації.

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Нагадаємо, чемпіонат світу з тхеквондо відбудеться з 29 травня по 6 червня у Баку.

Раніше стало відомо, що російських спортсменів Максима Храмцова та Владислава Ларіна можуть не допустити до чемпіонату світу (ЧС) з тхеквондо, який відбудеться в Баку.

До слова, Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) позбавила президента Росії почесного чорного пояса через вторгнення РФ в Україну.