Гравця «Динамо» дискваліфіковано за дискримінацію жінки-арбітра
Після програного матчу Владислав Ванат заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри
Форвард Київського «Динамо» Владислав Ванат офіційно отримав триматчеву дискваліфікацію за дискримінацію жінки-арбітра. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Також футболіст отримав ще два матчі умовно, а столичний клуб оштрафовано на 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, що після програного матчу 16-го туру Української Прем’єр-Ліги проти «Інгульця» (0:2) Владислав заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри.
Зазначимо, що на тому матчі працювала одна із найкращих українських футбольних рефері Катерина Монзуль.
На початку 2022 року Ванат повернувся до «Динамо» після оренди у «Чорноморці». Цього сезону 21-річний форвард забив 12 голів і віддав три результативні передачі у 35 поєдинках за київську команду.
Раніше повідомлялося про те, що футболіста з Першої ліги відсторонили на пів року за поштовх жінки-арбітра.
Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про визначення благодійного товариства Shakhtar Social спілкою, яка є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
До слова, футболіста Кріштіану Роналду, який грає за клуб «Ан-Наср», закликали заарештувати та депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест на адресу вболівальників: футболіст схопився за пах, коли з трибун вигукнули ім'я його суперника Ліонеля Мессі. Це сталося після того, як клуб Роналду програв своєму прямому конкуренту за чемпіонський титул із рахунком 0:2.
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