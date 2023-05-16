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Гравця «Динамо» дискваліфіковано за дискримінацію жінки-арбітра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гравця «Динамо» дискваліфіковано за дискримінацію жінки-арбітра
Форвард Київського «Динамо» офіційно отримав триматчеву дискваліфікацію
фото з відкритих джерел

Після програного матчу Владислав Ванат заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри

Форвард Київського «Динамо» Владислав Ванат офіційно отримав триматчеву дискваліфікацію за дискримінацію жінки-арбітра. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Також футболіст отримав ще два матчі умовно, а столичний клуб оштрафовано на 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що після програного матчу 16-го туру Української Прем’єр-Ліги проти «Інгульця» (0:2) Владислав заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри.

Зазначимо, що на тому матчі працювала одна із найкращих українських футбольних рефері Катерина Монзуль.

На початку 2022 року Ванат повернувся до «Динамо» після оренди у «Чорноморці». Цього сезону 21-річний форвард забив 12 голів і віддав три результативні передачі у 35 поєдинках за київську команду.

Раніше повідомлялося про те, що футболіста з Першої ліги відсторонили на пів року за поштовх жінки-арбітра.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про визначення благодійного товариства Shakhtar Social спілкою, яка є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

До слова, футболіста Кріштіану Роналду, який грає за клуб «Ан-Наср», закликали заарештувати та депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест на адресу вболівальників: футболіст схопився за пах, коли з трибун вигукнули ім'я його суперника Ліонеля Мессі. Це сталося після того, як клуб Роналду програв своєму прямому конкуренту за чемпіонський титул із рахунком 0:2.

Теги: спорт навколофутбол УПЛ ФК «Динамо»

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