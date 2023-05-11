Сестри Винник із Чернівців здобули золото на чемпіонаті України

У категорії до 55 кг тричі перемогла Марія Винник

Вихованки Чернівецької обласної ДЮСШ Марія та Соломія Винник вибороли золоту медаль на чемпіонаті України серед жінок. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З 10 по 12 травня 2023 року у Львові проходить чемпіонат України з вільної боротьби за участю спортсменів з усіх куточків країни. За підсумками змагань переможці отримають право представляти Україну на чемпіонаті світу», – йдеться у повідомленні.

У перший день чемпіонату вихованки Чернівецької обласної ДЮСШ вибороли дві золоті медалі. У категорії до 55 кг тричі перемогла Марія Винник. Її сестра-близнючка Соломія виборола чотири перемоги та здобула золоту медаль у категорії до 59 кг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сестри Винник із тренером Фото: Одинак Сергій/ Facebook

«Як зазначив наставник дівчат, заслужений тренер України Сергій Одинак, наші спортсменки не віддали жодного балу своїм суперницям та всі свої поєдинки завершили достроково», – пише обласна рада.

Нагадаємо, що 12-річна українка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса за віджимання у потрійній гімнастичній складці.