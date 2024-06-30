Українська тенісистка тріумфувала на престижному турнірі у Великій Британії (відео)

Кіченок та Остапенко виграли четвертий спільний титул та другий трофей у парному розряді у 2024 році

Людмили Кіченок здобула ювілейний, 10-й парний титул WTA у кар'єрі

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграла у трав’яному парному турнірі WTA 500 у британському Істборні.

WTA 500. Істборн (парний розряд)

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) – 7:5, 6:7, 8:10

На шляху до фіналу Кіченок та Остапенко здобули три перемоги, усі – у двох партіях.

У матчі за титул українка та латвійка зустрілися з першими сіяними – Габріелою Дабровскі з Канади та Ерін Раутліфф із Нової Зеландії.

Перший сет Кіченок та Остапенко програли з рахунком 5:7, а у другому Дабровскі та Раутліфф подавали на матч, проте українсько-латвійський дует перевів партію на тайбрейк (процедура швидкого визначення переможця у спортивних змаганнях, які закінчилися нічиєю), який виграв з рахунком 7:2.

Доля матчу вирішувалась на супертайбрейку. Кіченок і Остапенко перемогли з перевагою в один мінібрейк – 10:8.

Українсько-латвійський дует виграв четвертий спільний титул та другий трофей у парному розряді у 2024 році. У січні Кіченок і Остапенко стали переможницями турніру WTA 500 у Брісбені.

Загалом для 31-річної Людмили Кіченок це ювілейний, 10-й парний титул WTA у кар'єрі.

🇺🇦Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з 🇱🇻латвійкою Оленою Остапенко виграли турнір WTA 500🏆🎾 pic.twitter.com/soErcLRvcg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2024

Нагадаємо, що на початку червня представниці та представники України виступили на Ролан Гаррос. В основі жіночого одиночного розряду грали шість українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева. Також у кваліфікації виступили Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

У жіночому парному розряді виступили: Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська (в одному дуеті), Людмила Кіченок, Надія Кіченок та Марта Костюк.