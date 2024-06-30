Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська тенісистка тріумфувала на престижному турнірі у Великій Британії (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українська тенісистка тріумфувала на престижному турнірі у Великій Британії (відео)
Кіченок та Остапенко виграли четвертий спільний титул та другий трофей у парному розряді у 2024 році
фото: Jimmie48 Tennis Photography

Людмили Кіченок здобула ювілейний, 10-й парний титул WTA у кар'єрі

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграла у трав’яному парному турнірі WTA 500 у британському Істборні.

WTA 500. Істборн (парний розряд)

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) – 7:5, 6:7, 8:10

На шляху до фіналу Кіченок та Остапенко здобули три перемоги, усі – у двох партіях.

У матчі за титул українка та латвійка зустрілися з першими сіяними – Габріелою Дабровскі з Канади та Ерін Раутліфф із Нової Зеландії.

Перший сет Кіченок та Остапенко програли з рахунком 5:7, а у другому Дабровскі та Раутліфф подавали на матч, проте українсько-латвійський дует перевів партію на тайбрейк (процедура швидкого визначення переможця у спортивних змаганнях, які закінчилися нічиєю), який виграв з рахунком 7:2.

Доля матчу вирішувалась на супертайбрейку. Кіченок і Остапенко перемогли з перевагою в один мінібрейк – 10:8.

Українсько-латвійський дует виграв четвертий спільний титул та другий трофей у парному розряді у 2024 році. У січні Кіченок і Остапенко стали переможницями турніру WTA 500 у Брісбені.

Загалом для 31-річної Людмили Кіченок це ювілейний, 10-й парний титул WTA у кар'єрі.

Нагадаємо, що на початку червня представниці та представники України виступили на Ролан Гаррос. В основі жіночого одиночного розряду грали шість українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева. Також у кваліфікації виступили Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

У жіночому парному розряді виступили: Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська (в одному дуеті), Людмила Кіченок, Надія Кіченок та Марта Костюк.

Теги: Людмила Кіченок теніс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рахунок у матчі Хорватія – Італія було відкрито на початку другого тайму
Євро-2024: підсумкова турнірна таблиця групи В
25 червня, 01:08
24 лютого цього року Пивоварова брала участь у пропагандистському заході
Займалася пропагандою війни. Титулована російська тенісистка потрапила у базу «Миротворця»
21 червня, 10:12
На 16-й хвилині матчу італійці змогли вийти уперед: Ніколо Барелла отримав м'яч на межі штрафного майданчика
Євро-2024. Італія пропустила на 22 секунді, але здолала опір Албанії
16 червня, 00:01
Олімпійський комітет задовольнив 25 ліцензій для участі «нейтральних» спортсменів із 42
На літню Олімпіаду в Парижі допущено 25 «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі
15 червня, 17:49
«Феномен волі допоможе розповісти, зокрема, про прагнення українських спортсменів та атлеток досягати та перемагати попри все»
У Парижі під час Олімпіади відкриється Український дім. Яка його мета
13 червня, 20:22
Російська тенісистка Дарина Касаткіна допущена до Олімпіади
Російських тенісистів допущено до участі в Олімпіаді
13 червня, 17:56
Марта Костюк далі за всіх з українок пройшла в парному розряді, а Еліна Світоліна – в одиночному
Стало відомо, скільки українські тенісисти заробили на Ролан Гаррос
9 червня, 09:47
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко
Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики
8 червня, 13:45
Поєдинок Світоліної і Рибакіної тривав 1 годину і 11 хвилин
Світоліна зазнала поразки в четвертому колі «Ролан Гаррос»
3 червня, 13:20

Новини

Українська тенісистка тріумфувала на престижному турнірі у Великій Британії (відео)
Українська тенісистка тріумфувала на престижному турнірі у Великій Британії (відео)
Німеччина обіграла Данію та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024
Німеччина обіграла Данію та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024
Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією
Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією
Сенсація на Євро 2024. Швейцарія обіграла Італію в 1/8 фіналу
Сенсація на Євро 2024. Швейцарія обіграла Італію в 1/8 фіналу
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпіаді і звинуватила у цьому МОК
Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпіаді і звинуватила у цьому МОК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
35K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
3856
Онлайн карта бойових дій в Україні на 30.06.2024: ситуація на фронті
3438
Комісія з азартних ігор виписала штраф Favbet
3125
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою

Новини

Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua