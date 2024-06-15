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На літню Олімпіаду в Парижі допущено 25 «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На літню Олімпіаду в Парижі допущено 25 «нейтральних» спортсменів з Росії та Білорусі
Олімпійський комітет задовольнив 25 ліцензій для участі «нейтральних» спортсменів із 42
фото з відкритих джерел

У шосейному велоспорті та стрибках на батуті МОК підтвердив усі ліцензії

Міжнародний олімпійський комітет оголосив перші списки допущених «нейтральних» спортсменів з російськими та білоруськими паспортами. Про це йдеться на сайті МОК.

Комітет оголосив списки допущених спортсменів з таких видів спорту:

  • велоспорт;
  • стрибки на батуті;
  • важка атлетика;
  • боротьба і тхеквондо.

Олімпійський комітет задовольнив 25 ліцензій для участі «нейтральних» спортсменів із 42. А 17 російських та білоруських спортсменів не зможуть узяти участі в літній Олімпіаді. Водночас МОК не допустив жодного російського та білоруського атлета з тхеквондо.

Натомість у шосейному велоспорті та стрибках на батуті МОК підтвердив усі ліцензії.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт тхеквондо важка атлетика Жан Беленюк росіяни

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