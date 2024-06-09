Стало відомо, скільки українські тенісисти заробили на Ролан Гаррос

Марта Костюк далі за всіх з українок пройшла в парному розряді, а Еліна Світоліна – в одиночному

Еліна Світоліна на Ролан Гаррос заробила €250 тисяч

Усі представниці та представники України вже завершили виступи на Ролан Гаррос.

В основі жіночого одиночного розряду грали 6 українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева. Також у кваліфікації виступили Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

Далі за всіх по сітці пройшла Світоліна, яка зупинилася на стадії 1/8 фіналу. Еліна на Ролан Гаррос заробила €250 тисяч.

Ястремська вилетіла з мейджора у 3-му раунді. Її призові становили €158,000. Костюк програла у 1/32 фіналу та забрала чек у €110 тисяч.

Калініна, Цуренко та Стародубцева завершили виступи у столиці Франції вже в 1-му раунді. Вони отримали €73 тисячі.

Титул у жінок виграла Іга Свьонтек, за що отримала €2,4 млн. Фіналістка Жасмін Паоліні заробила €1,2 млн.

У жіночому парному розряді виступили: Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська (в одному дуеті), Людмила Кіченок, Надія Кіченок та Марта Костюк.

Далі за всіх пробилася Марта, яка разом із Єленою-Габріелою Русі дісталася півфіналу. Марта до своїх призових за одиночний розряд додала €74 тисяч за парний.

Ястремська та Калініна вилетіли вже на старті Ролан Гаррос. Українки на двох за пару здобули €17,5 тисяч.

Непогано виступила і Надія, яка разом із Мію Като дійшла до чвертьфіналу. Українка та японка заробили €40 тисяч (кожна).

Людмила з Альоною Остапенко завершили виступ у 1/16 фіналу і заробили на двох €27,5 тисяч. Кіченок також зіграла один матч із Мате Павичем у міксті, за що отримала додаткові €5 тисяч.

Щодо чоловіків, то Віталій Сачко не зумів подолати перший раунд кваліфікації та отримав чек у €20 тисяч, а Денис Молчанов вилетів на старті парного розряду, забравши з собою €8,75 тисяч.