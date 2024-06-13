Російських тенісистів допущено до участі в Олімпіаді

За словами глави Федерації тенісу РФ, у Міжнародної федерація тенісу «не виникло жодних питань» до російських спортсменів

Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила до Олімпійських ігор-2024 у Парижі всіх російських тенісистів, які потрапляють на Ігри за рейтингом. Про це заявив голова Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев, пишуть російські ЗМІ.

«Надійшла відповідь від ITF, усі наші тенісисти допущені до Олімпіади, жодних питань не виникло до наших гравців. До 19 числа ми надішлемо остаточну заявку. Головне, що в нас немає обмежень щодо формування складу. В ITF повідомили, що все залежить тільки від наших спортсменів, жодного нарікання до нас немає», – каже Тарпіщев.

Як зазначають російські ЗМІ, в одиночному розряді тенісного турніру Олімпіади візьмуть участь по чотири спортсмени згідно з чоловічим і жіночим рейтингами світу: Данило Медведєв, Андрій Рубльов, Карен Хачанов, Роман Сафіуллін, Дарина Касаткіна, Людмила Самсонова, Катерина Александрова і Мірра Андрєєва.

Нагадаємо, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

До слова, у столиці Франції з квітня минулого року триває «чистка», під час якої із Парижа виселили 12 545 осіб, серед них – прохачі притулку, сім'ї з дітьми, які перебувають у скрутному становищі, наркозалежні та секс-працівники. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт колективу Le Revers de la Médaille.