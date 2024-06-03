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Світоліна зазнала поразки в четвертому колі «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Світоліна зазнала поразки в четвертому колі «Ролан Гаррос»
Поєдинок Світоліної і Рибакіної тривав 1 годину і 11 хвилин
фото: eurosport.com

Рибакіна зупинила Світоліну за крок до 1/4 фіналу

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос». Сьогодні, 3 червня, в четвертому колі змагань українка поступилася представниці Казахстану та четвертій ракетці світу Єлені Рибакіній.

У першому сеті Світоліна весь час була у ролі наздоганяючої, але все ж поступилася – 6:4 на користь Рибакіної.

Другий сет також впевненіші розпочала представниця Казахстану. У підсумку, вона теж здобула в ньому перемогу – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилин. Світоліна 5 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 2 з 3 брейкпойнтів.

Світоліна і Рибакіна до цього тричі грали між собою. Тепер рахунок в їхніх протистояннях рівний – 2:2.

Нагадаємо, в минулому році Світоліна завершила боротьбу на «Ролан Гаррос» в 1/4 фіналу. Загалом ж Еліна чотири рази доходила на цьому турнірі до чвертьфіналу (2015, 2017, 2020 та 2023 роки).

Теги: теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна

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