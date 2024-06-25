Євро-2024: підсумкова турнірна таблиця групи В

Рахунок у матчі Хорватія – Італія було відкрито на початку другого тайму

Збірна Іспанії перемогла Албанію із рахунком 1:0

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу після двох стартових турів у групі B збірна Іспанії стала переможцем. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що за другу позицію та прямий вихід у плей-оф боролися три інші команди – Італія (3 очки), Хорватія та Албанію (по 1 набраному пункту). Хорватія в останньому турі зустрілася з Італією, а Албанія – зіграла проти Іспанії.

Збірна Іспанії забила гол – Ферран Торрес на 13-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі Іспанія – Албанія (1:0).

Рахунок у матчі Хорватія – Італія було відкрито на початку другого тайму – Лука Модрич не реалізував пенальті, але в наступній атаці забив гол – 1:0. Цей результат виводив Хорватію у плей-оф. Але згодом Італія відігралася – гол забив Маттія Дзакканьї, який з'явився на полі за 20 хвилин до того.

Турнірна таблиця групи B:

Іспанія – 9 очок, +5 (різниця м'ячів); Італія – 4 очки, 0; Хорватія – 2 очки, -3; Албанія – 1 очко, -2.

Нагадаємо, що збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).

До того ж збірні Грузії та Чехії не визначили переможця в матчі другого туру Євро-2024 з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.