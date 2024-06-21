Займалася пропагандою війни. Титулована російська тенісистка потрапила у базу «Миротворця»

24 лютого цього року Пивоварова брала участь у пропагандистському заході

Пивоварова стала співучасницею злочинів російської влади проти України та її громадян

Російська тенісистка Анастасія Пивоварова потрапила до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що вона є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зокрема, 24 лютого цього року Пивоварова брала участь у фестивалі «Чемпіонат Переможців» у Тамбові. Захід був організований так званим «благодійним фондом «Вітер добрих змін». Учасником фестивалю була збірна дітей російських окупантів.

Крім Пивоварової, у заході брали участь колишній футболісти збірної Росії Дмитро Сичов Дмитро, Олександр Мостовий, колишній тренер Олег Романцев, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

Варто зазначити, що Пивоварова є переможницею 17 турнірів ITF (десять – в одиночному розряді) та колишньою друга ракетка світу у юніорському рейтингу до 18 років.

У 2010 році вона доходила до третього кола Ролан Гаррос. У 2011 році їй вдалося увійти в топ-100 найсильніших тенісисток світу.

Після завершення професійної кар'єри Пивоварова почала працювати спортивним агентом.

Нагадаємо, що ексгравець київського «Динамо» Сергій Корніленко також потрапив до бази «Миротворця».