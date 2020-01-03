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    Він дивовижний. Відео шедеврів юного шведа, який став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею

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    Нільс Гоґландер закинув на молодіжному чемпіонаті світу вже шість шайб - Він дивовижний. Відео шедеврів юного шведа, який став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею
    Нільс Гоґландер закинув на молодіжному чемпіонаті світу вже шість шайб
    IIHF

    Нільс Гоґландер виробляє з шайбою щось вражаюче

    На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який добігає кінця в Чехії, визначилися півфіналісти. Завтра, 4 січня, о 16:00 збірна Швеції зіграє командою РФ, а о 20:00 – канадці з фінами. Фінальний поєдинок запланований на 5 січня.

    Між тим, нападник шведів Нільс Гоґландер, який закинув дві шайби і віддав результативну передачу у чвертьфінальному матчі з чехами, очолив список найкращих бомбардирів турніру. На його рахунку – 10 очок (шість голів і чотири асисти).

    19-річний Гоґландер торік улітку був задрафтований під 40-м номером клубом Національної хокейної ліги «Ванкувер Кенакс». Правда, наразі Нільс продовжує виступати вдома, за «Роґлу». У 19-ти матчах Шведської ліги він закинув шість шайб і віддав три передачі. У 2018-му Гоґландер разом з юніорською збірною Швеції U18 став бронзовим призером чемпіонату світу.

    Гоґландера вирізняє дивовижна техніка, майже досконале вміння володіти шайбою. Щоб збагнути це, достатньо переглянути його гол у ворота фінів у стартовому турі поточного молодіжного чемпіонату світу.  

    Зрештою, прості фінти Нільса теж вражають. А суперників спантеличують.

    У матчі з чехами Гоґландер теж відзначився красивим голом.

    Другий був, на перший погляд, простішим, але вивів Нільса в лідери бомбардирських перегонів. 

    Додамо, що головним переслідувачем Нільса у бомбардирських перегонах чемпіонату світу U20 є його партнер за першою ланкою нападу Самуель Фаґемо, який має дев'ять очок (6+3).

    Також дев’ять очок (5+4) після чвертьфінального матчу зі словаками має капітан канадців Барретт Гейтон. А ось найкращий асистент чемпіонату Тревор Зеґрас, який з дев’ятьма передачами і без закинутих шайб очолював список після завершення групового турніру, після поразки збірної США від фінів (0:1) поповнити свій доробок уже не зможе.

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    чемпіонат світу хокей «Ванкувер Канакс» Нільс Гоґландер Самуель Фаґемо Тревор Зеґрас Барретт Гейтон
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