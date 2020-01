Він дивовижний. Відео шедеврів юного шведа, який став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з хокею



Нільс Гоґландер закинув на молодіжному чемпіонаті світу вже шість шайб IIHF

Нільс Гоґландер виробляє з шайбою щось вражаюче

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який добігає кінця в Чехії, визначилися півфіналісти. Завтра, 4 січня, о 16:00 збірна Швеції зіграє командою РФ, а о 20:00 – канадці з фінами. Фінальний поєдинок запланований на 5 січня.

Між тим, нападник шведів Нільс Гоґландер, який закинув дві шайби і віддав результативну передачу у чвертьфінальному матчі з чехами, очолив список найкращих бомбардирів турніру. На його рахунку – 10 очок (шість голів і чотири асисти).

19-річний Гоґландер торік улітку був задрафтований під 40-м номером клубом Національної хокейної ліги «Ванкувер Кенакс». Правда, наразі Нільс продовжує виступати вдома, за «Роґлу». У 19-ти матчах Шведської ліги він закинув шість шайб і віддав три передачі. У 2018-му Гоґландер разом з юніорською збірною Швеції U18 став бронзовим призером чемпіонату світу.

Гоґландера вирізняє дивовижна техніка, майже досконале вміння володіти шайбою. Щоб збагнути це, достатньо переглянути його гол у ворота фінів у стартовому турі поточного молодіжного чемпіонату світу.

Зрештою, прості фінти Нільса теж вражають. А суперників спантеличують.

Nils Hoglander will really try anything out there pic.twitter.com/EXEZmcXjh5 — TSN (@TSN_Sports) 2 січня 2020 р.

Nils Hoglander, tied at second in points only behind Zegras, picks up another assist today and now has 7 points in 4 games. #WJC2020



Love that the kid isnt afraid to use his creativity. #Canucks pic.twitter.com/3sfJL0VCXU — Andrew Ng (@Crash_JLCR) 31 грудня 2019 р.

У матчі з чехами Гоґландер теж відзначився красивим голом.

Другий був, на перший погляд, простішим, але вивів Нільса в лідери бомбардирських перегонів.

Nils Hoglander now leads the #WorldJuniors with 10 points in 5 games. This guy is elite and could very well be ready for the NHL come next year. #Canucks pic.twitter.com/D2wPe80FKG — Andrew Ng (@Crash_JLCR) 2 січня 2020 р.

Додамо, що головним переслідувачем Нільса у бомбардирських перегонах чемпіонату світу U20 є його партнер за першою ланкою нападу Самуель Фаґемо, який має дев'ять очок (6+3).

Також дев’ять очок (5+4) після чвертьфінального матчу зі словаками має капітан канадців Барретт Гейтон. А ось найкращий асистент чемпіонату Тревор Зеґрас, який з дев’ятьма передачами і без закинутих шайб очолював список після завершення групового турніру, після поразки збірної США від фінів (0:1) поповнити свій доробок уже не зможе.