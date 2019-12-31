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    Найсильніша українська біатлоністка може пропустити спринт на етапі Кубка світу

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    Олена Підгрушна в Обергофі зробить ставку на мас-старт - Найсильніша українська біатлоністка може пропустити спринт на етапі Кубка світу
    Олена Підгрушна в Обергофі зробить ставку на мас-старт
    Юлія Садикова

    Тренер Валерій Лесников – про стан справ у жіночій команді

    Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лесников у коментарі Biathlon.com.ua повідомив, що капітан команди Олена Підгрушна може пропустити спринт на четвертому етапі Кубка світу, однак планує виступити в мас-старті. Крім цих двох гонок в програмі етапу в німецькому Обергофі запланована естафета.

    Про підготовку до післяноворічних стартів

    Юлія Джима і Дарина Блашко відразу з французького Ансі перебралися в Гохфільцен (Австрія). З ними працює Володимир Махлаєв. Вчора до дівчат вирушили сестри Семеренко і Олена Підгрушна. Настя Меркушина з Катериною Бех відлучалися на Різдвяну гонку. Перша ще повернеться на збори, а в Каті – інший графік, вона полетить додому. Таким чином, основна жіноча команда буде тренуватися в Австрії на снігу. Біатлоністки з Кубка IBU пробудуть вдома до 4 січня, а потім відправляться в Брезно-Осрблі (Словаччина).

    Про ротацію на четвертий етап Кубка світу

    Плануємо, що в Обергофі в основний склад повернеться Анастасія Меркушина, і ми будемо мати одну запасну біатлоністку. Якщо не буде ніяких проблем зі здоров'ям і фізичною формою у дівчат, то Підгрушна пропустить спринт, оскільки в мас-старт проходить по рейтингу.

    У Поклюці (Словенія) плануємо залучати біатлоністок з Кубка IBU. Зараз особливо придивляємося до Юлії Журавок, Ольги Абрамової і Надії Бєлкіної. Двоє з них точно візьмуть участь у змаганнях замість сестер Семеренко, які пропустять цей етап Кубка світу. Ми хочемо зробити правильний відбір і сформувати команду на чемпіонат світу. Хтось із біатлоністок додає по ходу сезону, інші можуть втрачати кондиції. Проте краще дивитися на результати дівчат в умовах Кубка світу. Також і ми, і чоловіча збірна подали заявку на чемпіонат Німеччини. Стартувати будемо 5 січня, тому що змагання завжди краще будь-якого тренування.

     Читайте також: Тренер чоловічої збірної з біатлону Санітра: «На корпоративі розважатимуть сестри Семеренко»
    біатлон чемпіонат світу Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Юлія Журавок Надія Бєлкіна Катерина Бех Валерій Лесников Дарина Блашко Ольга Абрамова Володимир Махлаєв
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