Найсильніша українська біатлоністка може пропустити спринт на етапі Кубка світу



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Олена Підгрушна в Обергофі зробить ставку на мас-старт Юлія Садикова

Тренер Валерій Лесников – про стан справ у жіночій команді

Старший тренер жіночої збірної України Валерій Лесников у коментарі Biathlon.com.ua повідомив, що капітан команди Олена Підгрушна може пропустити спринт на четвертому етапі Кубка світу, однак планує виступити в мас-старті. Крім цих двох гонок в програмі етапу в німецькому Обергофі запланована естафета.

Про підготовку до післяноворічних стартів

Юлія Джима і Дарина Блашко відразу з французького Ансі перебралися в Гохфільцен (Австрія). З ними працює Володимир Махлаєв. Вчора до дівчат вирушили сестри Семеренко і Олена Підгрушна. Настя Меркушина з Катериною Бех відлучалися на Різдвяну гонку. Перша ще повернеться на збори, а в Каті – інший графік, вона полетить додому. Таким чином, основна жіноча команда буде тренуватися в Австрії на снігу. Біатлоністки з Кубка IBU пробудуть вдома до 4 січня, а потім відправляться в Брезно-Осрблі (Словаччина).

Про ротацію на четвертий етап Кубка світу

Плануємо, що в Обергофі в основний склад повернеться Анастасія Меркушина, і ми будемо мати одну запасну біатлоністку. Якщо не буде ніяких проблем зі здоров'ям і фізичною формою у дівчат, то Підгрушна пропустить спринт, оскільки в мас-старт проходить по рейтингу.

У Поклюці (Словенія) плануємо залучати біатлоністок з Кубка IBU. Зараз особливо придивляємося до Юлії Журавок, Ольги Абрамової і Надії Бєлкіної. Двоє з них точно візьмуть участь у змаганнях замість сестер Семеренко, які пропустять цей етап Кубка світу. Ми хочемо зробити правильний відбір і сформувати команду на чемпіонат світу. Хтось із біатлоністок додає по ходу сезону, інші можуть втрачати кондиції. Проте краще дивитися на результати дівчат в умовах Кубка світу. Також і ми, і чоловіча збірна подали заявку на чемпіонат Німеччини. Стартувати будемо 5 січня, тому що змагання завжди краще будь-якого тренування.