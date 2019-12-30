  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олімпійська збірна України зі стрибків у воду змінила басейни на гірськолижний курорт (відео)

    • Розсилка
    Талановиті спортсмени - талановиті в усьому - Олімпійська збірна України зі стрибків у воду змінила басейни на гірськолижний курорт (відео)
    Талановиті спортсмени - талановиті в усьому

    Лижі та сноуборди опанували всі лідери національної команди

    Лідери збірної України зі стрибків у воду провели збори на гірськолижному курорті Болгарії. Провідні українські стрибуни у воду, які боротимуться за олімпійські ліцензії в Токіо 2020, опановували незвичні для себе види спорту – такі як лижі та сноуборд. Судячи з відео, опублікованого Федерацією стрибків у воду України, новий інвентар вдалося опанувати всім.

    Навіть наймолодший чемпіонат Європи зі стрибків у воду, 13-річний Олексій Середа, під кінець зборів вправно підкорював високі спуски. Судячи з відео та фото Анна Письменська, Станіслав Оліферчик, Олег Колодій, Олег Сербін, Олексій Середа та решта українських стрибунів у воду весело і з користю провела час на гірськолижному курорті.У соцмережах стрибуни навіть жартували, що тепер можуть захищати честь України ще й на зимових Олімпійських Іграх. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Станіслав Оліферчик
    Анна Письменська
    Збірна України зі стрибків у воду

    стрибки у воду Збірна України сноуборд Олег Колодій Олексій Середа Олег Сербін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ