Олімпійська збірна України зі стрибків у воду змінила басейни на гірськолижний курорт (відео)



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Лижі та сноуборди опанували всі лідери національної команди

Лідери збірної України зі стрибків у воду провели збори на гірськолижному курорті Болгарії. Провідні українські стрибуни у воду, які боротимуться за олімпійські ліцензії в Токіо 2020, опановували незвичні для себе види спорту – такі як лижі та сноуборд. Судячи з відео, опублікованого Федерацією стрибків у воду України, новий інвентар вдалося опанувати всім.

Навіть наймолодший чемпіонат Європи зі стрибків у воду, 13-річний Олексій Середа, під кінець зборів вправно підкорював високі спуски. Судячи з відео та фото Анна Письменська, Станіслав Оліферчик, Олег Колодій, Олег Сербін, Олексій Середа та решта українських стрибунів у воду весело і з користю провела час на гірськолижному курорті.У соцмережах стрибуни навіть жартували, що тепер можуть захищати честь України ще й на зимових Олімпійських Іграх.