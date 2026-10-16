Збірна України з футзалу зіграла внічию з Латвією у товариському матчі
Команда Олександра Косенка готується до відбору ЧС-2028
16 жовтня відбувся товариський матч між футзальними збітними України та Латвії. Про це повідомляє«Главком».
Команди зустрлись у латвійській столиці Ризі на «Rimi Olympic Centre».
На п'ятій Україна вийшла уперед, за десять хвилин латвійці зрівняли рахунок.
У другому таймі команди помінялись ролями: 34-й хвилині гри Бабріс вивів Латвію уперед, втім за чотири хвилини Первєєв зрівняв рахунок.
Товариський матч
Латвія – Україна – 2:2
- Голи: Абакшин, 5, Первєєв, 38 – гол, 15, Бабріс, 34
Збірна України вже 20 жовтня стартує у кваліфікації Чемпіонату світу.
Розклад збірної України у кваліфікації ЧС-2028
- Естонія – Україна – 20 жовтня, 19:00 за Києвом
- Словаччина – Україна – 10 ноября, 18:00 за Києвом
- Україна – Естонія – 26 листопада
- Україна – Словаччина – 20 жовтня
До слова, головний тренер збірної України Олександр Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028.
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