Збірна України з футзалу зіграла внічию з Латвією у товариському матчі

Збірна України на минулому ЧЄ завершила виступи на стадії 1/4 фіналу

Команда Олександра Косенка готується до відбору ЧС-2028

16 жовтня відбувся товариський матч між футзальними збітними України та Латвії. Про це повідомляє«Главком».

Команди зустрлись у латвійській столиці Ризі на «Rimi Olympic Centre».

На п'ятій Україна вийшла уперед, за десять хвилин латвійці зрівняли рахунок.

У другому таймі команди помінялись ролями: 34-й хвилині гри Бабріс вивів Латвію уперед, втім за чотири хвилини Первєєв зрівняв рахунок.

Товариський матч

Латвія – Україна – 2:2

Голи: Абакшин, 5, Первєєв, 38 – гол, 15, Бабріс, 34

Збірна України вже 20 жовтня стартує у кваліфікації Чемпіонату світу.

Розклад збірної України у кваліфікації ЧС-2028

Естонія – Україна – 20 жовтня, 19:00 за Києвом

Словаччина – Україна – 10 ноября, 18:00 за Києвом

Україна – Естонія – 26 листопада

Україна – Словаччина – 20 жовтня

До слова, головний тренер збірної України Олександр Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028.