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Головний тренер збірної України з футзалу Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Головний тренер збірної України з футзалу Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028
Олександр Косенко очолив національну команду у 2014 році
фото: пресслужба АФУ

Збірна України стартує у відборі 20 жовтня

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028. Про це повідомляє «Главком».

«У нас не так багато ігор, щоб там якусь особливу стратегію вигадувати. Я думаю, нам треба йти від гри до гри. Для такої глобальної стратегії час іще не настав, бо коли буде фінальна частина чемпіонату, там треба ставити питання: кого і в якій грі випускати, і чи є в нас час відновитися та проаналізувати.

Стратегія проста: йти від гри до гри, допомагати згладжувати нерівності, користуватися грою і здобувати результат», – сказав Косенко.

Перед віддбором Чемпіонату світу збірна України зіграє з Латвією (16 жовтня о 20:30 за Києвом).

У кваліфікації ЧС суперниками комнади Олександра Косенка стануть збірні Естонії та Словаччини.

Розклад збірної України у кваліфікації ЧС-2028

  • Естонія – Україна – 20 жовтня, 19:00 за Києвом
  • Словаччина – Україна – 10 ноября, 18:00 за Києвом
  • Україна – Естонія – 26 листопада
  • Україна – Словаччина – 20 жовтня

До слова, голкіпер Олександр Сухов провів дебютний матч у складі футзального «Спортінга».

Нагадаємо, що тренерський штаб національної команди України з футзалу оголосив заявку на старт другого етапу кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

 

Теги: футзал

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