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Олександр Сухов сухим матчем дебютував у складі «Спортінга»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Олександр Сухов сухим матчем дебютував у складі «Спортінга»
Олександр Сухов є основним воротарем збірної України
фото: ФК «Спортінг»

«Спортінг» є чинним переможцем футзальної Ліги чемпіонів

Голкіпер Олександр Сухов провів дебютний матч у складі футзального «Спортінга». Про це повідомляє «Главком».

Українець перебрався до лісабонського клубу влітку з «ХІТа», з якими чотири рази став чемпіоном України. Останні чотири роки Сухов визнавався найкращим воротарем Екстраліги.

Суперником «Спортінга» у матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії став «Лейшоеш». Лісабонський гранд здобув перемогу з рахунком 7:0, Сухов провів на майданчику усі 40 хвилин.

В активі лісабонців 14 очок, леви є лідером турнірної таблиці чемпіонату Португалії. У поточний сезон «Спортінг» вступив у якості переможця ліги чемпіонів: минулого сезону португальці у фіналі здолали «Пальму» (2:0). 

До слова, раніше було оприлюдено заявку збірної України з футзалу на матчі відбору ЧС-2028.

Склад збірної України з футзалу на жовтневі матчі:

Воротарі: Олександр Сухов («Спортінг»), Юрій Савенко («СкайАп»), Олександр Кравець (ХІТ)

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Назар Швед, Даниїл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко (всі — «Євробус»), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Микола Нікітюк («Ноя»), Марян Масевич («СкайАп»), Вадим Данилюк («Сокіл»).

Календар футзальної збірної України у відборі ЧС-2028

  • 20 жовтня, Естонія – Україна
  • 10 листопада, Словаччина – Україна
  • 26 лютого, Україна – Естонія
  • 2 березня, Україна – Словаччина

 

Теги: футзал

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