Олександр Сухов сухим матчем дебютував у складі «Спортінга»
«Спортінг» є чинним переможцем футзальної Ліги чемпіонів
Голкіпер Олександр Сухов провів дебютний матч у складі футзального «Спортінга». Про це повідомляє «Главком».
Українець перебрався до лісабонського клубу влітку з «ХІТа», з якими чотири рази став чемпіоном України. Останні чотири роки Сухов визнавався найкращим воротарем Екстраліги.
Суперником «Спортінга» у матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії став «Лейшоеш». Лісабонський гранд здобув перемогу з рахунком 7:0, Сухов провів на майданчику усі 40 хвилин.
В активі лісабонців 14 очок, леви є лідером турнірної таблиці чемпіонату Португалії. У поточний сезон «Спортінг» вступив у якості переможця ліги чемпіонів: минулого сезону португальці у фіналі здолали «Пальму» (2:0).
До слова, раніше було оприлюдено заявку збірної України з футзалу на матчі відбору ЧС-2028.
Склад збірної України з футзалу на жовтневі матчі:
Воротарі: Олександр Сухов («Спортінг»), Юрій Савенко («СкайАп»), Олександр Кравець (ХІТ)
Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Назар Швед, Даниїл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко (всі — «Євробус»), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Микола Нікітюк («Ноя»), Марян Масевич («СкайАп»), Вадим Данилюк («Сокіл»).
Календар футзальної збірної України у відборі ЧС-2028
- 20 жовтня, Естонія – Україна
- 10 листопада, Словаччина – Україна
- 26 лютого, Україна – Естонія
- 2 березня, Україна – Словаччина
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