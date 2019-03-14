Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)



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Тріо українських медалістів - Іван Ковбаснюк, Катерина Пирожко і Левко Цібеленко Ski Federation of Ukraine

Катерина Пирожко змогла виграти швидкісний спуск

Цими днями група українських гірськолижників взяла участь у чемпіонаті Сербії, який відбувався в Старій Планіні. Змагання проводилися серед дорослих та юніорів.

У супер-гіганті на чемпіонаті серед юніорів Катерина Пирожко виборола срібну нагороду, а серед хлопців Іван Ковбаснюк та Левко Цібеленко показали другий та третій результати. На дорослому ж чемпіонаті Катерина Пирожко та Іван Ковбаснюк взяли срібні нагороди, Левко Цібеленко фінішував четвертим, Назарій Петрук - дев'ятим, Олег Пастушенко - 13-м.

У швидкісному спуску Іван Ковбаснюк виборов срібло, Левко Цібеленко фінішував шостим, Назарій Петрук - восьмим, Олег Пастушенко - 10-м та шостим. Катерина Пирожко й узагалі в давнгіллі перемогла.

«Були чудові чотири дні швидкісних дисциплін, - коментує виступ підопічних у Сербії старший тренер збірної команди Тимофій Єршов. - Оскільки в нас закінчився термін перебування на території країн Шенгенської зони й нас запросили сербські колеги на свій чемпіонат, то кращого варіанту для тренувань і досвіду стартів ми вигадати не могли.

Пишатися результатами немає сенсу, оскільки дівчат у супер-гіганті і швидкісному спуску стартувало зовсім небагато. Так, Катерина Пирожко виграла швидкісний спуск і в супер-гіганті показала другий і третій результати. Важливим є те що, старт для дівчат відбувався на тій же трасі, де стартували чоловіки. Траса досить жорстка й добре підготовлена: швидкісні, технічні ділянки та один політ. Катя непогано впоралася з першим блоком завдань, які ми поставили перед нею в швидкісних дисциплінах для кращої підготовки до юнацьких зимових Олімпійських ігор-2020. Хочеться відзначити те, що вона не боїться швидкості і справляється з довгою лижею, забезпечуючи непогане ковзання. Подивимося далі на динаміку розвитку її готовності до швидкісних видів гірськолижного програми.

Чоловіча команда - Іван Ковбаснюк і Левко Цібеленко - також була на п'єдесталі. Ще раз підкреслю: зайняті місця для мене не є важливими. Для мене важливий досвід, набутий під час змагань, і розвиток техніко-тактичних навичок у цих дисциплінах у спортсменів».

Джерело: Ski Federation of Ukraine