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    Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)

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    Тріо українських медалістів - Іван Ковбаснюк, Катерина Пирожко і Левко Цібеленко - Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)
    Тріо українських медалістів - Іван Ковбаснюк, Катерина Пирожко і Левко Цібеленко
    Ski Federation of Ukraine

    Катерина Пирожко змогла виграти швидкісний спуск

    Цими днями група українських гірськолижників взяла участь у чемпіонаті Сербії, який відбувався в Старій Планіні. Змагання проводилися серед дорослих та юніорів.

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    У супер-гіганті на чемпіонаті серед юніорів Катерина Пирожко виборола срібну нагороду, а серед хлопців Іван Ковбаснюк та Левко Цібеленко показали другий та третій результати. На дорослому ж чемпіонаті Катерина Пирожко та Іван Ковбаснюк взяли срібні нагороди, Левко Цібеленко фінішував четвертим, Назарій Петрук - дев'ятим, Олег Пастушенко - 13-м.

    У швидкісному спуску Іван Ковбаснюк виборов срібло, Левко Цібеленко фінішував шостим, Назарій Петрук - восьмим, Олег Пастушенко - 10-м та шостим. Катерина Пирожко й узагалі в давнгіллі перемогла.

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    Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)
    Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)
    Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)
    Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)
    Українські гірськолижники здобули сім призових місць на чемпіонаті Сербії (фото)
    Ski Federation of Ukraine

    «Були чудові чотири дні швидкісних дисциплін, - коментує виступ підопічних у Сербії  старший тренер збірної команди Тимофій Єршов. - Оскільки в нас закінчився термін перебування на території країн Шенгенської зони й нас запросили сербські колеги на свій чемпіонат, то кращого варіанту для тренувань і досвіду стартів ми вигадати не могли.

    Пишатися результатами немає сенсу, оскільки дівчат у супер-гіганті і швидкісному спуску стартувало зовсім небагато. Так, Катерина Пирожко виграла швидкісний спуск і в супер-гіганті показала другий і третій результати. Важливим є те що, старт для дівчат відбувався на тій же трасі, де стартували чоловіки. Траса досить жорстка й добре підготовлена: швидкісні, технічні ділянки та один політ. Катя непогано впоралася з першим блоком завдань, які ми поставили перед нею в швидкісних дисциплінах для кращої підготовки до юнацьких зимових Олімпійських ігор-2020. Хочеться відзначити те, що вона не боїться швидкості і справляється з довгою лижею, забезпечуючи непогане ковзання. Подивимося далі на динаміку розвитку її готовності до швидкісних видів гірськолижного програми.

    Чоловіча команда - Іван Ковбаснюк і Левко Цібеленко - також була на п'єдесталі. Ще раз підкреслю: зайняті місця для мене не є важливими. Для мене важливий досвід, набутий під час змагань, і розвиток техніко-тактичних навичок у цих дисциплінах у спортсменів».

     Читайте також: Ліпше за Райхельта і Кавізеля: український гірськолижник Ковбаснюк стартував на ЧС

    Джерело: Ski Federation of Ukraine

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    гірські лижі Іван Ковбаснюк Тимофій Єршов Левко Цібеленко Катерина Пирожко Олег Пастушенко Назарій Петрук
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