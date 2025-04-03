Жіноча збірна України з гандболу лишилася без головного тренера

У свій другий термін на чолі жіночої збірної України Чижов провів 10 матчів, з яких виграв лише два

Виконувач обов'язків наставника жіночої збірної України з гандболу визначиться на зборах в Ужгороді

Жіноча збірна України з гандболу припинила співпрацю з головним тренером команди Борисом Чижовим. Про це йдеться у заяві на сайту Федерації гандболу України (ФГУ).

Як повідомив президент ФГУ Андрій Мельник, Чижов сам написав заяву про звільнення. Причиною цього рішення наставника стали незадовільні результати у останніх матчах, зокрема три поразки й виліт у попередньому раунді жіночого Євро-2024.

«Ситуація склалася таким чином, що Борис Миколайович, Заслужений тренер України, написав заяву про звільнення. Це питання буде розглянуто на засіданні президіуму Федерації гандболу України, де буде ухвалено рішення щодо його контракту», – цитує слова Мельника сайт ФГУ.

Він також зазначив, що команда не показує очікуваних результатів.

«На жаль, команда не показує того результату, на який ми очікували. Борис Миколайович прийняв збірну під час складного моменту зміни поколінь, також команду послабила низка кадрових втрат і тим не менш – потрібен результат. Збірна не дуже вдало виступила на чемпіонаті Європі і не показала тієї гри, на яку ми очікували в останніх контрольних матчах», – сказав Мельник.

Про нового головного тренера команди у ФГУ поки не повідомляють, тоді як виконувач обов'язків наставника збірної визначиться на зборах в Ужгороді перед плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2025. Як повідомив Мельник, посаду в.о. пропонували тренерці Ользі Передерій, яка працювала у штабі Чижова, втім вона вирішила від цього відмовитися.

«Ми вже говорили про це з Ольгою Передерій. Але Ольга Едуардівна вважає, що вона наразі не готова до такого великого виклику, психологічного навантаження, вона молодий фахівець», – розповів президент Федерація гандболу України.

У свій другий термін на чолі жіночої збірної України Чижов провів 10 матчів, з яких виграв лише два й одного разу зіграв унічию. Попри це, наставник вперше за 10 років вивів «синьо-жовтих» на жіночий чемпіонат Європи з гандболу.

Збірна України потрапила у плейоф відбору на чемпіонат світу 2025 року, де її суперницею стала Чехія. Перший поєдинок українки проведуть на виїзді у четвер, 10 квітня, після чого у неділю, 13 квітня – зіграють у номінально домашньому поєдинку в литовській Йонаві.

Розклад матчів України у плейоф кваліфікації на жіночий чемпіонат світу 2025 року

Четвер, 10 квітня, 18:15: Чехія – Україна

Неділя, 13 квітня, 18:00: Україна – Чехія

Чемпіонат світу проходитиме з 27 листопада по 14 грудня в Німеччині та Нідерландах.

Для України жіночий чемпіонат світу-2025 може стати другим поспіль: перед цим збірна змагалася у 2023-му, перервавши 14-річну перерву, і навіть пройшла до основного раунду.

Україна востаннє грала проти Чехії у грудні 2023 року – в основному раунді чемпіонату світу поступилася з рахунком 23:30.