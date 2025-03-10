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Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на Гран-прі в Австрії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на Гран-прі в Австрії
Юлія Курченко здобула золото Гран-прі

У змаганнях в Австрії взяли участь понад 400 атлетів з 52 країн світу

Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на турнірі світової серії Grand Prix Upper Austria 2025 у Лінці (Австрія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України

Зазначається, що у змаганнях взяли участь понад 400 атлетів з 52 країн світу.

Наші медалісти:

  • «Золото»: Юлія Курченко (вагова категорія до 78 кг)
  • «Бронза»: Антон Савицький (вагова категорія до 100 кг)
  • «Бронза»: Євгеній Балєвський (вагова категорія понад 100 кг)

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8
Теги: спорт дзюдо Антон Савицький Юлія Курченко

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