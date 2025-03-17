Титулована шведська лижниця достроково завершила сезон через струс мозку
Сван отримала струс мозку 26 лютого на тренуванні перед чемпіонатом світу
Шведська лижниця Лінн Сван достроково завершила поточний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.
Зазначається, що Сван не виступить на етапах Кубка світу в Таллінні та Лахті.
Спортсменка отримала струс мозку 26 лютого на тренуванні перед чемпіонатом світу у Тронхеймі. Як наслідок, вона пропустила чемпіонат світу.
«Справи йдуть вже краще, але Лінн поки не готова до таких навантажень, які спортсмени зазнають на змаганнях Кубка світу», – повідомив лікар шведської команди Рікард Ноберіус.
Лінн Сван є багатаразовою переможницею етапів Кубка світу.
Нагадаємо, Toyota вимагає прибрати свій логотип з форми норвезьких стрибунів із трампліну. Як повідомив представник автомобільної корпорації у Норвегії, рішення ухвалено через скандал на чемпіонаті світу в Тронхеймі.
Раніше у збірній Норвегії зізналися, що в костюми спортсменів Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга був вшитий заборонений матеріал – задля покращення польотних якостей. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала розслідування, а обидва стрибуни були дискваліфіковані.
Toyota на даний момент залишається спонсором команди, але на час розслідування вимагала прибрати свій логотип з екіпірування. Те саме раніше зробила компанія Nammo.
Маріус Ліндвік та Йоханн Андре Форфанг були дискваліфіковані за маніпуляції з костюмами. Вони посідали друге та п'яте місце відповідно у минулих змаганнях на великому трампліні.
Після цього Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала розслідування. Менеджер збірної Норвегії Ян-Ерік Ольбу заявив, що команда визнає порушення.
«Ми спробували обдурити систему. Це неприйнятно. І є багато питань, які нам доведеться з'ясувати найближчими днями. Ми вітаємо розслідування FIS. Ми займалися шахрайством і цим розчарували всіх любителів стрибків з трампліну, у тому числі самих себе. Тому від імені команди зі стрибків з трампліну я хотів би вибачитись перед іншими країнами, перед глядачами, усіма, хто прийшов на стадіон, перед FIS та організаторами чемпіонату світу. І не в останню чергу перед уболівальниками, спонсорами», – заявив Ольбу
«Команда персоналу пояснила, що у п'ятницю вони вирішили вшити укріплену нитку у комбінезони Форфанга та Ліндвіка. Це було зроблено задля покращення польотних якостей костюмів. І це було зроблено з повним розумінням того, що це виходить за межі правил і не мало бути виявлено FIS», – наголосив Ольбу.
Також він зазначив, що раніше не знав про маніпуляції із костюмами. «Для мене це такий самий шок, як і для вас», – додав менеджер збірної Норвегії зі стрибків із трампліну.
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