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Титулована шведська лижниця достроково завершила сезон через струс мозку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Титулована шведська лижниця достроково завершила сезон через струс мозку
Лінн Сван є багатаразовою переможницею етапів Кубка світу
фото: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Сван отримала струс мозку 26 лютого на тренуванні перед чемпіонатом світу

Шведська лижниця Лінн Сван достроково завершила поточний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.

Зазначається, що Сван не виступить на етапах Кубка світу в Таллінні та Лахті.

Спортсменка отримала струс мозку 26 лютого на тренуванні перед чемпіонатом світу у Тронхеймі. Як наслідок, вона пропустила чемпіонат світу.

«Справи йдуть вже краще, але Лінн поки не готова до таких навантажень, які спортсмени зазнають на змаганнях Кубка світу», – повідомив лікар шведської команди Рікард Ноберіус.

Лінн Сван є багатаразовою переможницею етапів Кубка світу.

Нагадаємо, Toyota вимагає прибрати свій логотип з форми норвезьких стрибунів із трампліну. Як повідомив представник автомобільної корпорації у Норвегії, рішення ухвалено через скандал на чемпіонаті світу в Тронхеймі.

Раніше у збірній Норвегії зізналися, що в костюми спортсменів Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга був вшитий заборонений матеріал – задля покращення польотних якостей. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала розслідування, а обидва стрибуни були дискваліфіковані.

Toyota на даний момент залишається спонсором команди, але на час розслідування вимагала прибрати свій логотип з екіпірування. Те саме раніше зробила компанія Nammo.

Маріус Ліндвік та Йоханн Андре Форфанг були дискваліфіковані за маніпуляції з костюмами. Вони посідали друге та п'яте місце відповідно у минулих змаганнях на великому трампліні.

Після цього Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) розпочала розслідування. Менеджер збірної Норвегії Ян-Ерік Ольбу заявив, що команда визнає порушення.

«Ми спробували обдурити систему. Це неприйнятно. І є багато питань, які нам доведеться з'ясувати найближчими днями. Ми вітаємо розслідування FIS. Ми займалися шахрайством і цим розчарували всіх любителів стрибків з трампліну, у тому числі самих себе. Тому від імені команди зі стрибків з трампліну я хотів би вибачитись перед іншими країнами, перед глядачами, усіма, хто прийшов на стадіон, перед FIS та організаторами чемпіонату світу. І не в останню чергу перед уболівальниками, спонсорами», – заявив Ольбу

«Команда персоналу пояснила, що у п'ятницю вони вирішили вшити укріплену нитку у комбінезони Форфанга та Ліндвіка. Це було зроблено задля покращення польотних якостей костюмів. І це було зроблено з повним розумінням того, що це виходить за межі правил і не мало бути виявлено FIS», – наголосив Ольбу.

Також він зазначив, що раніше не знав про маніпуляції із костюмами. «Для мене це такий самий шок, як і для вас», – додав менеджер збірної Норвегії зі стрибків із трампліну.

Теги: лижний спорт травма спорт

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