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17-річна фехтувальниця Максименко перевершила унікальне досягнення Харлан

Христина Жиренко
glavcom.ua
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17-річна фехтувальниця Максименко перевершила унікальне досягнення Харлан
На етапі Гран-прі у Будапешті Максименко виборола «золото» у фехтуванні на шпагах
фото: FIE/Eva Pavía

Максименко: Я навіть і не думала, що перевершила Олю Харлан, просто задоволена своїм результатом

17-річна Анна Максименко стала наймолодшою українською фехтувальницею, що вигравала Гран-прі. Вона перевершила досягнення одразу двох титулованих фехтувальниць: Ольги Харлан, яка здобула дебютну перемогу у 18-річному віці в шаблі, а також Яни Шемякіної, яка виборола «золото» Гран-прі саме у шпазі у віці 24 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Анна Максименко – перша з 2020 року українська переможниця турнірів Гран-прі з фехтування. На етапі у Будапешті Максименко виборола «золото» у фехтуванні на шпагах.

Результат Максименко став проривним в її дорослій кар'єрі. Ще до змагань у Будапешті українська шпажистка жодного разу не проходила навіть до стадії 1/16 фіналу на цьому рівні, тоді як в Угорщині суттєво покращила цей результат.

«Я навіть і не думала, що перевершила Олю Харлан. Просто задоволена своїм результатом. Вважаю, що це круте досягнення», – заявила Максименко

Інший віковий рекорд, що належить Максименко – звання наймолодшої чемпіонки України у фехтуванні, яке вона виборола торік. Тоді ще 16-річна шпажистка здолала одразу кількох досвідченіших суперниць: Джоан Фейбі Бежуру та Владу Харькову, а у фіналі – Дар'ю Варфоломеєву. За словами Максименко, за рік після тієї перемоги їй вдалося покращити фізичну витривалість, однак виступи на дорослому рівні 17-річна шпажистка все одно називає «виснажливими».

«Можливо, моя фізична витривалість покращилася впродовж року, але не скажу, що було легко, це було фізично і морально важко. Складніше, ніж торік на чемпіонаті України, але завдяки тренуванням я змогла витримати ці змагання та дійти до кінця. Напевно, я довела [на Гран-прі], що є теж гідною суперницею. Напевно, вже ні у кого не буде сумнівів, і у мене теж. Звісно, я знала і розуміла, що це кардинально різні рівні (кадети, юніори та дорослі), і це дуже видно. Тому так, я переживала, що у мене щось не вийде, бо це досвідчені спортсменки», – розповіла Максименко.

Попри перемогу, дівчина мала складний шлях до «золота». Окрім зустрічі у фіналі з олімпійською чемпіонкою Парижа у командних змаганнях Джулією Ріцці, фехтувальниця виділила ще два бої, які назвала «найважчими».

«Виділю два: мій перший, за вхід у «32» з представницею Кенії [Олександрою] Ндоло, я виграла з перевагою в один укол. І з представницею країни-агресорки [Айзанат Муртазаєвою] – складний бій, у двох стартових 3-хвилинках рахунок був рівний, і лише наприкінці вдалося вирватися у два уколи і перемогти в п'ять [уколів]», – зазначила Анна.

У самому ж фіналі Максименко змогла зробити камбек: програючи Ріцці з різницею у два уколи, переломила хід бою та перемогла. Сама ж шпажистка стверджує: без підтримки тренера не змогла б досягти такого результату, оскільки у вирішальний момент відчувала, як у неї «трусяться коліна».

«Якоїсь думки, що я фехтую проти олімпійської чемпіонки не було. Переживала, але хотіла показати хороший бій; довести, що я не просто сюди прийшла, можу скласти конкуренцію, і мені це вдалося. Що було перевагою? Мабуть, підтримка тренера, і коли я програвала у два уколи, то змогла зібратися до кінця і дофехтувати цей бій», – розповіла фехтувальниця.

У подальших планах Максименко – виступ на юніорському чемпіонаті світу з фехтування, що відбудеться 14 квітня у китайському Усі. І хоча шпажистка ще відчуває мотивацію змагатися серед юніорок, в її амбіціях – участь і у головних змаганнях року й на дорослому рівні.

Теги: Ольга Харлан Фехтування спорт

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