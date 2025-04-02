Британська тенісистка знепритомніла під час матчу WTA: деталі інциденту

Джонс не змогла виконати подачу, впала на корт і була вивезена з майданчика на колісному кріслі

Британська тенісистка Френ Джонс на турнірі WTA 250 в колумбійській Боготі знепритомніла під час матчу, через що була змушена припинити участь в змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

24-річна спортсменка була змушена знятися з матчу проти аргентинки Юлії Рієри за рахунку 2:6, 7:5, 3:5. Френ Джонс не змогла виконати подачу, впала на корт і була вивезена з майданчика на колісному кріслі.

Експерти вважають, що причиною інциденту з Джонсом стало те, що Богота знаходиться на висоті 2640 метрів над рівнем моря.

У рейтингу WTA Джонс посідає 129 місце. Дівчина народилася з рідкісним генетичним захворюванням – у неї не вистачає по одному пальцю на кожній руці та є лише сім пальців на ногах.

Для британки це вже не перший випадок в кар'єрі, коли вона вимушена достроково припиняти участь в поєдинках через проблеми зі здоров'ям.

Джонс протягом кар'єри 19 разів знімалася з турнірів під час матчу.

Як повідомлялося, понад тисячу колишніх регбістів подали позови проти спортивних федерацій через проблеми зі здоров'ям після струсу мозку.

Юридична фірма, яка представляє інтереси спортсменів, стверджує, що загалом до колективного позову приєдналися 725 колишніх регбістів та 280 колишніх гравців у регбіліг.

«Заявники страждають від низки неврологічних захворювань, що змінюють їхнє життя, включаючи хворобу Паркінсона, хронічну травматичну енцефалопатію та деменцію. Вони стверджують, що ці травми є прямим результатом струсів та ударів середнього ступеня тяжкості, які вони отримали під час ігрової кар'єри. Позивачі стверджують, що керівні органи не вжили розумних заходів для захисту їх від наслідків струсу мозку під час ігрової кар'єри, незважаючи на те, що знали про ризики», – йдеться у заяві юристів.

Нагадаємо, голкіпер іспанського «Лас-Пальмаса» Яспер Сіллессен переніс операцію після травми, яку він отримав в матчі 29-го туру Ла Ліги з «Сельтою».

Сіллессен отримав пошкодження і був замінений на 27-й хвилині матчу після зіткнення з нападником суперників Борхою Іглесіасом.

Як зазначає пресслужба «Лас-Пальмаса», Ясперу Сіллессену провели операцію з видалення перфорації у тонкій кишці. Повідомляється, що хірургічне втручання пройшло успішно.

Яспер Сіллессен виступає за «Лас-Пальмас» з літа 2024 року. Раніше голкіпер грав за «Валенсію», «Барселону», «Аякс» та НЕК «Неймеген».