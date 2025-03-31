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Пішов з життя титулований український спортсмен

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя титулований український спортсмен
У 1970-1980-х роках Бєлокуров виступав за команду «Схід» з Вознесенська
фото: gorka-speedway.blogspot.com

Сергій Бєлокуров був дворазовим володарем Кубка України зі спідвею серед ветеранів

У четвер, 27 березня, на 67-му році життя помер ексчемпіон України зі спідвею серед юніорів Сергій Бєлокуров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

У 1970-1980-х роках Бєлокуров виступав за команду «Схід» з Вознесенська, у складі якої провів загалом десять сезонів. У 1978 році він виграв командний чемпіонат України серед юніорів у складі збірної Миколаївської області, з якою у 1977 та 1979 роках ставав віцечемпіоном України серед юніорів. Також Бєлокуров увійшов до топ-10 фіналу особистого чемпіонату СРСР 1978 року.

Після закінчення кар'єри Сергій Бєлокуров брав активну участь у ветеранському спідвеї в Україні, в тому числі – у рідному Вознесенську, і став дворазовим володарем Кубка України серед ветеранів (2015 та 2016 роки). Також був чотириразовим срібним призером Кубка України серед ветеранів (2013-2016 роки).

Як повідомлялося, на 50-му році життя помер видатний український легкоатлет Геннадій Горбенко. 

Горбенко став першим чемпіоном світу серед юніорів з легкої атлетики за часів незалежної України.

Також він був учасником Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Тоді Горбенко зміг пробитися до фіналу змагань, де посів восьме підсумкове місце.

Вшанування і прощання з Геннадієм відбудеться 31 березня о 12:00 за адресою: Підгородне (Дніпропетровська область) , Центральна вулиця, 43, Свято-Іоанно-Богословський храм.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант і любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь», – йдеться у дописі Федерації легкої атлетики України.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Теги: спорт смерть спідвей

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