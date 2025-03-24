Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українці здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українці здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки
У змаганні змішаних пар Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда (крайні ліворуч) посіли друге місце
фото: Jose A. Ramos Sport Photography

Анастасія Курашвілі перемогла у виді програми «Індивідуальна вправа»

Золото і срібло вибороли українці на першому етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки у Кантаньєде (Португалія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Анастасія Курашвілі перемогла у виді програми «Індивідуальна вправа» з результатом 20,100 бала.

У змаганні змішаних пар Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли друге місце, програвши лише 0,050 бала парі з Азербайджану.

Станіслав Галайда став п’ятим в індивідуальних змаганнях серед чоловіків.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у китайському Нанкіні.

Спортсменка завершила фінальні змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,95 метра, успішно подолавши цю планку з першої спроби. Проте висоту 1,97 метра Ярославі Магучіх підкорити не вдалося, після чого вона перенесла спроби на 1,99 метра, але не змогла їх реалізувати.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, завершила змагання на дев'ятому місці, стрибнувши на 1,89 метра.

Переможницею турніру вдруге поспіль стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла 1,97 метра та випередила свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон за кількістю спроб. Паттерсон із таким самим результатом здобула срібну медаль.

Теги: спорт Кубок світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дзюба стверджував, що повністю підтримує російського диктатора Володимира Путіна
У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився непристойним відео
20 березня, 16:44
Олег Плотницький повернеться до складу збірної України з волейболу
Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної
19 березня, 15:11
У півфіналі 17-річна українка перемогла 30-річну канадку Леонору Маккіннон
17-річна фехтувальниця Максименко здобула перше у кар'єрі золото Гран-прі
17 березня, 12:23
Збірна України з гандболу
Україна здобула перемогу у відборі на Євро-2026 з гандболу
17 березня, 01:57
Усик зауважив, що готовий стати міністром спорту України
Усик розповів, чи планує піти в політику
13 березня, 22:06
Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету
Президент Міжнародної федерації гімнастики спробував пояснити, чому поїхав у Росію
10 березня, 19:55
У складі нашої збірної бронзу здобули Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний
Україна сенсаційно здобуває нагороду Кубка світу з біатлону
9 березня, 16:09
Шепелєв змагатиметься на своєму другому великому міжнародному турнірі у кар'єрі серед дорослих
Україна уперше за вісім років буде представлена на Євро у приміщенні у чоловічому потрійному стрибку
5 березня, 13:46
Маршрут спільно з реабілітаційним центром Unbroken Ukraine на підтримку 13-річної українки Яни Степаненко
У Києві з'явився біговий маршрут у вигляді протеза ноги (фото)
3 березня, 16:17

Новини

Юнацька збірна України на Турнірі чотирьох націй зіграє із Чорногорією: де дивитися гру
Юнацька збірна України на Турнірі чотирьох націй зіграє із Чорногорією: де дивитися гру
Українці здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки
Українці здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки
Гераскевич розповів про проблеми з жінками в українському скелетоні
Гераскевич розповів про проблеми з жінками в українському скелетоні
Журналісти вигадали оригінальне прізвисько для футболіста-зрадника Тимощука
Журналісти вигадали оригінальне прізвисько для футболіста-зрадника Тимощука
«Похмільний синдром і журба». Журналіст з РФ пояснив, чому зник перед чемпіонатом з біатлону
«Похмільний синдром і журба». Журналіст з РФ пояснив, чому зник перед чемпіонатом з біатлону
Кваліфікації чемпіонату світу з футболу: визначився третій суперник України
Кваліфікації чемпіонату світу з футболу: визначився третій суперник України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
81K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
26K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
23K
Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод
22K
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua