Українці здобули дві нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки

Анастасія Курашвілі перемогла у виді програми «Індивідуальна вправа»

Золото і срібло вибороли українці на першому етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки у Кантаньєде (Португалія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Анастасія Курашвілі перемогла у виді програми «Індивідуальна вправа» з результатом 20,100 бала.

У змаганні змішаних пар Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли друге місце, програвши лише 0,050 бала парі з Азербайджану.

Станіслав Галайда став п’ятим в індивідуальних змаганнях серед чоловіків.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у китайському Нанкіні.

Спортсменка завершила фінальні змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,95 метра, успішно подолавши цю планку з першої спроби. Проте висоту 1,97 метра Ярославі Магучіх підкорити не вдалося, після чого вона перенесла спроби на 1,99 метра, але не змогла їх реалізувати.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, завершила змагання на дев'ятому місці, стрибнувши на 1,89 метра.

Переможницею турніру вдруге поспіль стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка взяла 1,97 метра та випередила свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон за кількістю спроб. Паттерсон із таким самим результатом здобула срібну медаль.