Українські шпажисти вийшли у фінал чемпіонату світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей та Роман Свічкар поборяться за золото Федерація фехтування України

Наші фехтувальники ґарантували собі четверту нагороду світової першості

Збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Анатолія Герея та Романа Свічкаря вийшла у фінал чемпіонату світу в Будапешті (Угорщина).

В 1/8 фіналу українці здолали господарів угорців - 45:36. У чвертьфіналі була перемога 37:34 над італійцями з титулованими Енріко Ґароццо і Марко Фікерою у складі.

В півфіналі наші шпажисти впевнено розібралися з китайцями - 38:24.

Тепер у бою за золото українці зустрінуться з чинними олімпійськими чемпіонами французами, лідером яких є триразовий чемпіон світу Яннік Борель. Початок – о 20:00 за київським часом.

Зауважимо, що збірна України з фехтування на шпагах одного разу вже була чемпіоном світу. Наша команда перемагала в Москві-2015.

На поточній світовій першості українські фухтувальники здобули вже три медалі: золото взяла шаблістка Ольга Харлан, бронзу - шпажисти Олена Кривицька та Ігор Рейзлін.

Читайте також: Ольга Харлан перемогла росіянку і стала шестиразовою чемпіонкою світу