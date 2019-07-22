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    Українські шпажисти вийшли у фінал чемпіонату світу

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    Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей та Роман Свічкар поборяться за золото - Українські шпажисти вийшли у фінал чемпіонату світу
    Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей та Роман Свічкар поборяться за золото
    Федерація фехтування України

    Наші фехтувальники ґарантували собі четверту нагороду світової першості

    Збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Анатолія Герея та Романа Свічкаря вийшла у фінал чемпіонату світу в Будапешті (Угорщина).

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    В 1/8 фіналу українці здолали господарів угорців - 45:36. У чвертьфіналі була перемога 37:34 над італійцями з титулованими Енріко Ґароццо і Марко Фікерою у складі.

    В півфіналі наші шпажисти впевнено розібралися з китайцями - 38:24.

    Тепер у бою за золото українці зустрінуться з чинними олімпійськими чемпіонами французами, лідером яких є триразовий чемпіон світу Яннік Борель. Початок – о 20:00 за київським часом.

    Зауважимо, що збірна України з фехтування на шпагах одного разу вже була чемпіоном світу. Наша команда перемагала в Москві-2015.

    На поточній світовій першості українські фухтувальники здобули вже три медалі: золото взяла шаблістка Ольга Харлан, бронзу - шпажисти Олена Кривицька та Ігор Рейзлін.

     Читайте також: Ольга Харлан перемогла росіянку і стала шестиразовою чемпіонкою світу
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    Анатолій Герей Богдан Нікішин Фехтування Роман Свічкар Ігор Рейзлін Енріко Ґароццо
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