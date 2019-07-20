Ольга Харлан перемогла росіянку і стала шестиразовою чемпіонкою світу



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Ольга Харлан здобула принципову перемогу в фіналі FIE

Видатна українська шаблістка здолала найпринциповішу свою суперницю

28-річна українська шаблістка Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу.

Щойно в угорській столиці Будапешті Ольга перемогла у фіналі свою найпринциповішу суперницю, олімпіську чемпіонку Рі-2016, семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую із РФ - 15:14.

Ольга лідирувала вппродовж усього фінального бою, але в ендшпілі Софья вийшла вперед і знаходилася в одному ударі від чемпіонства. Проте Харлан зібралася і нанесла два потрібних удари, які й принесли їй золото.

Турнірний шлях Ольга розпочала з перемоги над Тай Хан Лін Пунь із В’єтнаму – 15:2. Ліку Джіджеїшвілі з Грузії наша чемпіонка здолала 15:9. В 1/8-й була звитяга над кореянкою Су-Йон Чой – 15:12. А в бою за вихід у півфінал Ольга зійшлася з землячкою Аліною Комащук. Цей бій Ольга виграла мінімально – 15:14. У півфінальному бою з бронзовою призеркою Євро-2017 Б'янкою Паску з Румунії Харлан перемогла 15:5.

Таким чином, Харлан здобула своє шосте і четверте в особистій першості золото світових першостей. Ще сім разів Ольга була срібною призеркою світу, двічі - бронзовою.

В колекції Харлан є три олімпійських нагороди - золото і дві бронзи. Також Ольга - восьмиразова чемпіонка Європи.

Зауважимо, що у попередніх два дні чемпіонату світу з фехтування дві бронзи Україні принесли шпажисти Олена Кривицька та Ігор Рейзлін.

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