Ольга Харлан гарантувала собі 15-ту в кар’єрі медаль чемпіонатів світу



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Ольга Харлан їхала до Будапешта в ранзі п'ятиразової чемпіонки світу ТСН

Мінімум бронза у видатної українки є. Увечері вона спробує пробитися в фінал

П’ятиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан з України ґарантувала собі 15-ту в кар’єрі медаль світових першостей. Сьогодні в Будапешті (Угорщина), де триває чемпіонат світу-2019 з фехтування, Ольга вже пробилася у півфінал і увечері, починаючи з 19:40, спробує продовжити свою переможну ходу.

Турнірний шлях Ольга розпочала з перемоги над Тай Хан Лін Пунь із В’єтнаму – 15:2. Ліку Джіджеїшвілі з Грузії наша чемпіонка здолала 15:9. В 1/8-й була звитяга над кореянкою Су-Йон Чой – 15:12. А в бою за вихід у півфінал Ольга зійшлася з землячкою Аліною Комащук. Цей бій Ольга виграла мінімально – 15:14. В 1/2 фіналу Харлан зустрінеться з бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2017 Б’янкою Паску з Румунії.

В іншому півфіналі зійдуться Софья Вєлікая із РФ і Теодора Іконтура з Греції.

Додамо, що до зустрічі з Харлан Аліна Комащук перемогла в 1/32 фіналу полячку Сільвію Матущак (15:10), в 1/16-й – кореянку Кім Чжі-Йон (15:14). Також мінімальними 15:14 на користь Аліни завершився бій 1/8 фіналу проти Шао Яці з Китаю.

Виступало в особисті першості шаблісток ще дві українки. Олена Вороніна перемогла британку Кеті Дейкін (15:4), але програла в 1/32 фіналу грузинці Теодорі Кахіані (10:15). Юлія Бакастова з 1/32-ї змагання розпочала і на старті програла 13:15 Лі Крюґер з Німеччини.

Нагадаємо, що медальними для України на чемпіонаті світу в Будапешті були й попередніх два дні. По бронзі здобули шпажисти Олена Кривицька та Ігор Рейзлін.

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