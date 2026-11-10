Російські скелетоністи отримали заборону на спілкування зі ЗМІ під час міжнародних турнірів

IBSF забороняє Федерації бобслею Росії публікувати на своєму сайті будь-яку інформацію про виступи росіян на міжнародних змаганнях

Російським скелетоністам та бобслеїстам, які отримають нейтральний статус, буде заборонено під час міжнародних турнірів спілкуватися з журналістами. Про це свідчать документи, які є у розпорядженні російських ресурсів, інформує «Главком».

Згідно з регламентом, розробленим Міжнародною федерацією бобслею та скелетону (IBSF), як і рік тому, нейтральним спортсменам із Росії заборонено проходити через мікс-зону, де стоять журналісти, а також брати участь у пресконференціях під час турнірів під егідою IBSF. Також під час міжнародних змагань нейтральним спортсменам заборонено давати будь-які інтерв'ю.

IBSF також забороняє Федерації бобслею Росії публікувати на своєму сайті будь-яку інформацію про виступи нейтральних атлетів на міжнародних змаганнях.

4 листопада Федерація бобслею Росії відправила до міжнародної федерації списки спортсменів та тренерів на отримання нейтрального статусу.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.