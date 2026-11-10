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Російські скелетоністи отримали заборону на спілкування зі ЗМІ під час міжнародних турнірів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські скелетоністи отримали заборону на спілкування зі ЗМІ під час міжнародних турнірів
4 листопада Федерація бобслею Росії відправила до міжнародної федерації списки спортсменів на отримання нейтрального статусу

IBSF забороняє Федерації бобслею Росії публікувати на своєму сайті будь-яку інформацію про виступи росіян на міжнародних змаганнях

Російським скелетоністам та бобслеїстам, які отримають нейтральний статус, буде заборонено під час міжнародних турнірів спілкуватися з журналістами. Про це свідчать документи, які є у розпорядженні російських ресурсів, інформує «Главком».

Згідно з регламентом, розробленим Міжнародною федерацією бобслею та скелетону (IBSF), як і рік тому, нейтральним спортсменам із Росії заборонено проходити через мікс-зону, де стоять журналісти, а також брати участь у пресконференціях під час турнірів під егідою IBSF. Також під час міжнародних змагань нейтральним спортсменам заборонено давати будь-які інтерв'ю.

IBSF також забороняє Федерації бобслею Росії публікувати на своєму сайті будь-яку інформацію про виступи нейтральних атлетів на міжнародних змаганнях.

4 листопада Федерація бобслею Росії відправила до міжнародної федерації списки спортсменів та тренерів на отримання нейтрального статусу.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: скелетон бобслей спорт

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