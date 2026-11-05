Медведєв заявив, що виступ росіян на міжнародній арені буде псуванням нервів через «скотське» ставлення

Дмитро Медведєв: Не поділяю захоплення через рішення CAS щодо хокею та участі в окремих міжнародних змаганнях

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що не відчуває особливого захоплення через рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску збірної Росії з хокею до Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Медведєва.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські хокеїсти не отримають візи для участі в молодіжному Чемпіонаті світу.

«Не поділяю захоплення через рішення CAS щодо хокею та участі в окремих міжнародних змаганнях. За такого скотського ставлення до нашої країни і наших людей, яке продемонстрував канадський мерзотник Карні, виступ наших спортсменів буде суцільним псуванням нервів.

Правильніше дочекатися докорінної зміни ситуації, коли наші вороги принижено проситимуть про повернення Росії у професійний спорт. Упевнений, такий час незабаром настане, адже Росія – велика спортивна держава, та й із грошима у міжнародних спортивних федерацій та організаторів великих змагань буває туго», – написав Медведєв.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.