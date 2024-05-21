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Україна завоювала ліцензію на Олімпіаду в академічному веслуванні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна завоювала ліцензію на Олімпіаду в академічному веслуванні
Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова вибороли олімпійські ліцензії

Українки вийшли на Олімпійські Ігри з другим результатом

У Люцерні сьогодні, 21 травня, завершився останній старт для здобуття ліцензій в академічному веслуванні – Фінальна кваліфікаційна регата, де розігрувалося по два місця для човнів усіх класів.

Основні сподівання українських вболівальників були покладені на чемпіонок Європи 2023 року Наталію Довгодько, Катерину Дудченко, Дарину Верхогляд та Анастасію Коженкову, які представляли нашу країну у четвірці парній.

Змагання у Швейцарії складалися з попереднього заїзду та фіналу. У тренувальному заїзді українки стали другими, а у фінал змогли підтвердити позицію та вийти на Олімпійські Ігри з другим результатом.

Таким чином, Україна повертається до виступів у цьому виді човна на Олімпіадах вперше від 2016 року.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: олімпійські ігри академічне веслування Олімпіада

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