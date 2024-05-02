Олімпіада-2024: стало відомо, чим французькі кухарі годуватимуть спортсменів

Журналісти опублікували меню олімпійців, які приїдуть на літні ігри до Парижу





Організатори Олімпійських ігор 2024 року оприлюднили меню учасників паризьких змагань. Подробиці повідомляє видання Le Parisen.

Їсти олімпійці будуть у ресторані в Сен-Сен-Демі, який називають найбільшим на планеті. Він розташований на території Олімпійського та Паралімпійського сіл у Парижі.

Спортсменам французькі кухарі запропонують свинячий фарш із тайським базиліком, цвітну капусту та смажену картоплю з куркумою, смажений перець, цибулю, креветки, а також баранину із соком, розбавленим м'ятою.

Нагадаємо, що літня паризька Олімпіада відбуватиметься з 26 липня до 11 серпня.

До слова, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України оприлюднили рекомендації для українських атлетів щодо контактів з російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді у Парижі. Зокрема, українським спортсменам рекомендується утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, що можуть спричинити провокаційні дії з їхньої сторони як в Олімпійському селищі, так і поза ним.

Також українська громада розглядає нині всі сценарії дій, які ще раз нагадають всьому світу хто такі росіяни й білоруси. Олімпійські ігри – чудова нагода, тож українці у Франції готуються до акцій протесту, під час виступів спортсменів з Росії та Білорусі під нейтральним прапором в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року, передає Укрінформ.