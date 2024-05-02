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Антиолімпійські настрої: у Парижі спалахнули масштабні протести

Катерина Іванова
glavcom.ua
Антиолімпійські настрої: у Парижі спалахнули масштабні протести
Під час протестів лунали заклики на підтримку Гази
фото: Olympia De Maismont/AFP/Getty Images

WP: Аби запобігти страйкам, французькі міністри пообіцяли премії державним службовцям, які працюватимуть під час Олімпійських ігор

У Парижі пройшли мітинги з вимогою підвищити заробітну плату, а під час протестів лунали гасла на підтримку Гази та окремі заклики «загасити вогонь Олімпіади». Про це пише The Washington Post. 

«Явка на протести в середу свідчить про те, що гнів французів розвіявся після прийняття непопулярного закону, який підвищив пенсійний вік минулого року. Але робітники і студенти все ще достатньо розлючені, щоб змусити чиновників побоюватися зриву Олімпійських ігор у Парижі цього літа», – зазначають у матеріалі.

Журналісти навели слова 57-річної Ізабель Гарів'є, яка брала участь у протесті. Вона заявила, що в цьому році люди вийшли на вулиці проти «наступу з усіх боків на права трудящих», а також проти «ганебної підтримки Ізраїлю з боку цього уряду».

«Гнів все ще тут. Він тут щодня на роботі, і вони намагаються змусити його замовкнути, але ми не зупинимося», – запевнила жінка.

Антиолімпійські настрої: у Парижі спалахнули масштабні протести фото 1
фото: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Крім того, у Парижі невелика група мітингувальників привернула до себе увагу, спаливши «олімпійські кільця», під час чого протестувальники стояли на статуї Маріанни, яка символізує Французьку Республіку. 

Учасниця протесту Ліза заявила, що їхня група вважає, що Ігри ставлять політичні та бізнесові інтереси вище за місцеві. 

Антиолімпійські настрої: у Парижі спалахнули масштабні протести фото 2
скрін відео: Ellen Francis/The Washington Post

Протести у Парижі не обійшлися без сутичок. Як повідомили французькі ЗМІ, поліція заявила, що сімох правоохоронців було шпиталізовано після того, як пізно ввечері в них влучив саморобний вибуховий пристрій. В інших частинах міста протестувальники кидали снаряди у поліцію та підпалили декілька автівок. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ та затримала 15 осіб. 

«Такі сцени є типовими для демонстрацій у Франції. Але французьким чиновникам та організаторам Олімпіади буде незручно, якщо страйки зупинятимуть потяги або залишатимуть на вулицях купи сміття на очах у всього світу. Щоб запобігти страйкам, французькі міністри нещодавно пообіцяли премії та інші заохочення державним службовцям, які працюватимуть під час Олімпійських та Паралімпійських ігор», – зауважили у WP.

Водночас ще одна учасниця протестів Марі Рієт розповіла, що приєдналася до мітингу в Парижі, адже «те, що відбувається в Газі вже 7 місяців, огидно, і ми вважаємо тривожним те, що відбувається, щоб змусити замовкнути голоси на підтримку Палестини».

За даними видання BFMTV, станом на 18:20 у Франції було затримано 45 осіб. 

Нагадаємо, у Франції був страйк авіадиспетчерів, коли 60% рейсів було скасовано.

Стало відомо, що спортсмени, які прийматимуть участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх цього року, зможуть встановити на своїх електронних пристроях спеціальні системи фільтрації повідомлень та коментарів, щоб захиститись від кібербулінгу. 

Читайте також: Українська громада Франції бойкотуватиме виступи росіян та білорусів на Олімпіаді
Теги: Париж сміття студенти поліція страйк олімпійські ігри

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