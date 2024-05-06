Борець з РФ, який вшановував ката Маріуполя, отримав можливість потрапити на Олімпіаду

Сергій Кутузов брав участь у турнірі пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова

Російський борець Сергій Кутузов був допущений United World Wrestling до участі к кваліфікаційному турнірі, де будуть розіграні путівки на Олімпійські Ігри в Парижі. У 2022 році він брав участь у турнірі з греко-римської боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Романа Кутузова.

Під час змагань демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги». Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.

Також, згідно з інформацією проєкту Watchers.Media, Сергій Кутузов в Instagram вподобав кілька постів на підтримку війни.

Зазначимо, що пропагандисти возвеличували генерала, який брав участь у захопленні Маріуполя. Відомо, що командир 29-ї армії РФ Роман Кутузов також командував так званим армійським корпусом «ДНР». У червні 2022 року Кутузова було ліквідовано у Луганській області. Це не вперше, коли російські пропагандисти намагаються возвести в герої окупанта, який вбивав українців та захоплював українські міста: російська окупаційна влада встановила у Маріуполі Донецької області пам’ятник окупанту Кутузову та перейменували маріупольску школу на його честь.

Нагадаємо, що в червні 2022 року ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Романа Кутузова. Кутузов начебто вирішив особисто очолити наступ російської армії і був знищений вогнем артилерії ЗС України. За офіційною версією російської сторони, Кутузов нібито загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попаснянського району на Луганщині. Проте 30 травня в окупованому Луганську у кафе «Кавказ» по вул. Леніна стався вибух. Унаслідок вибуху виникла пожежа, яка зруйнувала приміщення закладу. За інформацією місцевих джерел, під час вибуху в приміщенні перебували високопосадовці РФ – радше за все, Кутузов отримав поранення у кафе «Кавказ» на момент вибуху і помер вже у лікарні на території РФ».