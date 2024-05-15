Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Захаровій не подобається, що російські спортсмени, які підтримують війну, будуть відсторонені від Олімпіади

Захарова вже традиційно не навела жодних доказів, які могли б підтвердити її слова

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова істерично прокоментувала заяву глави МОК Томаса Баха про пошук висловлювань російських спортсменів на підтримку війни, які можуть стати причиною недопуску до Олімпіади-2024 у Парижі.

«Це злочинна заява, логіка якої йде не просто врозріз, а у пряму протидію всім тим документам, які регламентують роботу Томаса Баха. Ми переконані, що подібними непорядними діями, протиправними та протизаконними, а також аморальними, керівництво МОК дискредитує себе, підриває Олімпійську хартію та вносить розбрат у світовий спорт», – заявила Захарова.

Також вона, вже традиційно, не навела жодних доказів, які могли б підтвердити її слова

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.