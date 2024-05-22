Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

Зокрема, кваліфікацію під нейтральним статусом на Літні Олімпійські ігри 2024 року отримали Садик Лалаєв, Ольга Хорошавцева, Кирило Маскевич, Сергій Кутузов, Ванесса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Завур Угуєв, Мілад Алірзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна Касабієва, Ханум Велієва, Наталія Малишева, Артур Наіфонов.

У листі наводяться факти підтримки війни російськими атлетами.

Зокрема, зазначається, що 12 червня 2022 року в Ульяновську (Росія) володарі олімпійських ліцензій Заурбек Сідаков та Заур Угуєв взяли участь у пропагандистському заході на підтримку війни «Спортивна боротьба – сильні люди, сильна країна».

Захід проходив перед великим плакатом з російською військовою символікою «V» і «Z». Також на афіші, що анонсувала подію, були розміщені літери Z, V і фотографії Сідакова, Угуєва і Євлоєва.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Читайте також:
Теги: війна Олімпіада вільна боротьба росія Міжнародний олімпійський комітет олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новопризначений міністр оборонного відомства окупантів Андрій Білоусов
Чого чекати від нового міністра оборони РФ Білоусова?
13 травня, 08:05
Андрій Білоусов стане новим міністром оборони РФ
Новий міністр оборони РФ: що про нього відомо
12 травня, 23:11
Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
12 травня, 15:14
Перші системи Himars Україна отримала від США улітку 2022 року
Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Himars
11 травня, 09:12
Малюська пояснив, що напад на когось та оголошення війни – це злочин агресії
Міністр юстиції пояснив, чому Україна не оголошує стан війни
10 травня, 15:39
8 травня Верховна Рада ухвалила нові законодавчі зміни, які дозволяють засудженим іти на фронт
Із в’язниці на фронт: Україна готова випустити 20 тис. засуджених. Розбір нового закону Війна і право
10 травня, 12:20
Через війну в Україні значно збільшилась кількість людей, які потребують встановлення інвалідності
Уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи
6 травня, 19:07
На московських дорогах і тротуарах потопи
Повінь дісталася до Москви
27 квiтня, 12:00
Зеленський вважає, що спочатку треба узгодити Формулу миру без Росії, після чого домовлятися з країною-агресоркою
Зеленський розповів, як світ може змусити Росію завершити війну
22 квiтня, 21:18

Новини

Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Серіал про ФК «Шахтар» виграв престижну телевізійну нагороду
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Сьогодні «Аталанта» зустрінеться з «Байєром» у фіналі Ліги Європи: де дивитися
Сьогодні «Аталанта» зустрінеться з «Байєром» у фіналі Ліги Європи: де дивитися
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби
Спортивний функціонер у кабінеті з портретами Сталіна і Леніна пропонував від'єднати Закарпаття – ЗМІ
Спортивний функціонер у кабінеті з портретами Сталіна і Леніна пропонував від'єднати Закарпаття – ЗМІ
Збірна України з хокею дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025
Збірна України з хокею дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
30K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
26K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
12K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
11K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
5797
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Сьогодні, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua