Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борців з РФ і Білорусі, які підтримують війну

Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

Зокрема, кваліфікацію під нейтральним статусом на Літні Олімпійські ігри 2024 року отримали Садик Лалаєв, Ольга Хорошавцева, Кирило Маскевич, Сергій Кутузов, Ванесса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Завур Угуєв, Мілад Алірзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна Касабієва, Ханум Велієва, Наталія Малишева, Артур Наіфонов.

У листі наводяться факти підтримки війни російськими атлетами.

Зокрема, зазначається, що 12 червня 2022 року в Ульяновську (Росія) володарі олімпійських ліцензій Заурбек Сідаков та Заур Угуєв взяли участь у пропагандистському заході на підтримку війни «Спортивна боротьба – сильні люди, сильна країна».

Захід проходив перед великим плакатом з російською військовою символікою «V» і «Z». Також на афіші, що анонсувала подію, були розміщені літери Z, V і фотографії Сідакова, Угуєва і Євлоєва.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.