Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи

Дарія Дудка і Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень на Євро-2026

У хорватському Осієку триває європейська першість з кульової стрільби

Українські стрільці Дарія Дудка та Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях змішаних дуетів Україну представляли Дарія Дудка та Сергій Куліш. За результатами кваліфікації українська пара продемонструвала другий результат, що дозволило їм вийти до фіналу.

У вирішальному протистоянні за перше місце українські стрільці змагалися зі збірною Норвегії. Фінальна серія завершилася з рахунком 10:16 на користь норвезьких спортсменів. Таким чином, Дудка та Куліш стали віцечемпіонами Європи, здобувши срібні медалі.

Медаль Дарії Дудки та Сергія Куліша стала другою нагородою для збірної України на цьогорічному Чемпіонаті Європи в Хорватії. Наразі в активі команди одне срібло та одна бронза.

Чемпіонат Європи з кульової стрільби 2026 року триватиме в хорватському Осієку до 18 травня.

Нагадаємо, раніше на цьому турнірі українська збірна здобула першу нагороду в особистих змаганнях. Дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш виборов бронзову медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.