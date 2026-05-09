Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи
Дарія Дудка і Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень на Євро-2026
фото: Федерація стрільби України

У хорватському Осієку триває європейська першість з кульової стрільби

Українські стрільці Дарія Дудка та Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях змішаних дуетів Україну представляли Дарія Дудка та Сергій Куліш. За результатами кваліфікації українська пара продемонструвала другий результат, що дозволило їм вийти до фіналу.

У вирішальному протистоянні за перше місце українські стрільці змагалися зі збірною Норвегії. Фінальна серія завершилася з рахунком 10:16 на користь норвезьких спортсменів. Таким чином, Дудка та Куліш стали віцечемпіонами Європи, здобувши срібні медалі.

Медаль Дарії Дудки та Сергія Куліша стала другою нагородою для збірної України на цьогорічному Чемпіонаті Європи в Хорватії. Наразі в активі команди одне срібло та одна бронза.

Чемпіонат Європи з кульової стрільби 2026 року триватиме в хорватському Осієку до 18 травня.

Нагадаємо, раніше на цьому турнірі українська збірна здобула першу нагороду в особистих змаганнях. Дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш виборов бронзову медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.

Теги: кульова стрільба Сергій Куліш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи
«Динамо» без Пономаренка втратило очки в матчі Прем'єр-ліги проти ЛНЗ
«Динамо» без Пономаренка втратило очки в матчі Прем'єр-ліги проти ЛНЗ
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua