ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026

Ілля Мандебура
Фінал у Будапешті вийшов доволі конкурентним
фото: ФК ПСЖ
Французький клуб захистив свій трофей у важкому матчі проти «Арсенала»

У суботу, 30 травня 2026 року, угорський Будапешт прийняв головний клубний поєдинок року – фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та «Арсеналом». Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, обидві команди завершили сезон чемпіонами своїх країн. ПСЖ у останньому турі Ліги 1 поступився «Парижу» (1:2), а єдиний гол забив Барколя. Перед цим парижани перемогли «Ланс» (2:0) завдяки Дембеле та Мбає, а також здолали «Брест» (1:0) після гола Дуе.

«Арсенал» фінішував у Прем’єр-лізі трьома перемогами поспіль. «Каноніри» обіграли «Вест Гем» (1:0) завдяки Троссарду, «Бернлі» (1:0) після гола Гаверца та «Крістал Пелас» (2:1), де відзначилися Жезус і Мадуеке.

Хід гри

Перший тайм розпочався з активного пресингу та боротьби за контроль над м’ячем. Уже на 6-й хвилині «Арсенал» відкрив рахунок: після помилки в обороні парижан Кай Гаверц перехопив м’яч, вийшов тет-а-тет з воротарем і під гострим кутом влучно пробив під поперечину, зробивши рахунок 1:0. Після пропущеного гола ПСЖ поступово перехопив ініціативу та почав частіше володіти м’ячем на чужій половині поля.

Найнебезпечніший момент у господарів виник на 13-й хвилині, коли після передачі Дуе Фабіан Руїс пробив повз дальню стійку. Надалі парижани намагалися створювати загрозу через фланги, однак оборона «Арсенала» діяла впевнено. У середині тайму гра ненадовго переривалася через водну паузу, після якої ПСЖ продовжив тиснути та навіть перейшов на високий пресинг. Зокрема, на 43-й хвилині після прострілу Мендеша чудовий шанс мав Руїс, однак його удар головою пройшов вище воріт. Уже в компенсований час Дембеле та Дуе намагалися загрожувати воротам Давіда Раї дальніми ударами, а сам воротар «Арсенала» на 45+5-й хвилині впорався з пострілом Руїса з-за меж штрафного майданчика. Попри перевагу ПСЖ, на перерву команди пішли за мінімальної переваги лондонців.

У другому таймі ПСЖ продовжив активно шукати шляхи до воріт суперника та поступово збільшував тиск. Парижани частіше контролювали м’яч та намагалися створювати моменти через активних Хакімі, Мендеша, Дуе та Кварацхелію, тоді як «Арсенал» зосередився на організованій грі в обороні та контратаках.

Важливий епізод стався на 62-й хвилині, коли Москера порушив правила проти Кварацхелії у власному штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр залишив своє початкове рішення без змін і призначив пенальті. Його Усман Дембеле впевнено реалізував, зрівнявши рахунок до 1:1. 

Після забитого м’яча французький клуб продовжив атакувати та був близьким навіть до того, щоб вийти вперед. На 77-й хвилині Кварацхелія після індивідуального проходу завдав небезпечного удару з меж штрафного майданчика, але м’яч після рикошету від захисника влучив у стійку. Наприкінці зустрічі ПСЖ продовжував тиснути на ворота Давіда Раї. Парижани регулярно завантажували м’яч до штрафного майданчика та шукали вирішальний гол, а найкращу нагоду в останні хвилини змарнував Вітінья. На 89-й хвилині після передачі Дуе португалець пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м’яч пролетів над поперечиною. Проте основна частина матчу закінчилася рахунком 1:1, тому довелося призначати два екстратайми.

В два додаткові періоди команди діяли значно обережніше, ніж у другому таймі, намагаючись уникнути фатальної помилки. Гострих моментів було небагато, а гра часто переривалася через фоли та суперечки з арбітром, за які жовті картки отримали Йокереш, Райс і головний тренер лондонців Мікель Артета. Перед початком другого екстратайму ПСЖ втратив через травму Вітінью, якого замінив Бералдо. Також на поле вийшов українець Ілля Забарний, замінивши Маркіньйоса. Найкращий момент у додатковий час виник на 117-й хвилині, коли Дуе пробивав зльоту після подачі Невеша, однак Давід Рая впевнено врятував «Арсенал». Загалом перевага залишалася на боці парижан, але все вирішувала серія пенальті.

У серії післяматчевих пенальті команди розпочали обмін точними ударами. За ПСЖ свої спроби реалізували Гонсалу Рамуш і Дезіре Дуе, тоді як у складі «Арсенала» влучними ударами відповіли Віктор Йокереш і Деклан Райс. Перший переломний момент настав під час третьої серії ударів: Еберечі Езе не влучив у ворота, а невдовзі Давід Рая парирував удар Нуну Мендеша, залишивши лондонців у грі.

Далі Ашраф Хакімі та Габріел Мартінеллі успішно виконали свої спроби, а Лукас Бералдо вивів ПСЖ уперед – 4:3. Вирішальним став удар Габріела: захисник «Арсенала» не зміг переграти Матвєя Сафонова, після чого парижани здобули перемогу в серії пенальті та виграли трофей. 

Таким чином, ПСЖ здобув другий поспіль титул Ліги чемпіонів, зумівши блискуче завершити єврокубковий сезон. 

Ліга чемпіонів УЄФА 2025/2026. Фінал

ПСЖ – «Арсенал» 1:1 (0:1), серія пенальті 4:3

  • Голи: Дембеле (65) – Гаверц (6)
  • Серія пенальті: Рамос (1:0), Дуе (2:1), Мендеш (промах, 2:1), Хакімі (3:2), Бералдо (4:3) – Йокерес (1:1), Езе (промах, 2:1), Райс (2:2), Мартінеллі (3:3), Габріел (промах, 4:3)

Нагадаємо, що Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів

