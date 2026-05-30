Магучіх розповіла, у якій формі підходить до старту літнього сезону на Діамантовій лізі
Третій етап Діамантової ліги 2026 прийматиме марокканський Рабат 31 травня
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла про свою форму перед стартом на третьому етапі Діамантової ліги-2026 у марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.
Для Магучіх змагання у Рабаті стануть першими за понад два місяці – востаннє українка змагалася ще в середині березня, коли завершила зимовий сезон золотом Чемпіонату світу в приміщенні.
На пресконференції перед етапом Ярослава оцінила свою готовність до літнього сезону, а також відзначила виступи стрибунок збірної України – Юлія Левченко та Ірина Геращенко на другому етапі Діамантової ліги в Сямені.
«Я дуже очікую на свій старт сезону, тим паче дівчата минулого тижня чудово відкрили сезон Діамантової ліги. Тож я впевнена, що в секторі буде дуже висока конкуренція, я цього очікую.
Провела чудову підготовку та тренування в Португалії, тож впевнена, що перебуваю в чудовій формі. Сподіваюся, ви побачите круті та високі стрибки.
Думаю, є можливість стрибнути вище за 2.10 метра. Я хочу стрибати до 2.15 м, але стараюся не фокусуватися на світовому рекорді, а просто насолоджуватися атмосферою змагань.
Я знаю, що одного дня це трапиться – коли, я не знаю. Можливо, завтра. Можливо, на наступних змаганнях чи наступного року. Але я хочу це зробити, щоб знову прожити ці емоції», – розповіла Магучіх.
У Рабаті серед українок також стартуватиме Левченко. Вона спробує розвинути свій успіх на етапі в Сямені, де подолала 1.99 метра.
Жіночі стрибки у висоту за участю Магучіх та Левченко стартують на Діамантовій лізі в Рабаті 31 травня о 20:25 за київським часом.
Нагадаємо, український стрибун із жердиною Владислав Малихін вписав своє ім'я в історію американського студентського спорту, продемонструвавши феноменальний результат на чемпіонаті NCAA Division II.
Коментарі — 0