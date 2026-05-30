Магучіх розповіла, у якій формі підходить до старту літнього сезону на Діамантовій лізі

Ярослава Магучіх націлилась в літньому сезоні 2026 року на світовий рекорд

Третій етап Діамантової ліги 2026 прийматиме марокканський Рабат 31 травня

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла про свою форму перед стартом на третьому етапі Діамантової ліги-2026 у марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Для Магучіх змагання у Рабаті стануть першими за понад два місяці – востаннє українка змагалася ще в середині березня, коли завершила зимовий сезон золотом Чемпіонату світу в приміщенні.

На пресконференції перед етапом Ярослава оцінила свою готовність до літнього сезону, а також відзначила виступи стрибунок збірної України – Юлія Левченко та Ірина Геращенко на другому етапі Діамантової ліги в Сямені.

«Я дуже очікую на свій старт сезону, тим паче дівчата минулого тижня чудово відкрили сезон Діамантової ліги. Тож я впевнена, що в секторі буде дуже висока конкуренція, я цього очікую.

Провела чудову підготовку та тренування в Португалії, тож впевнена, що перебуваю в чудовій формі. Сподіваюся, ви побачите круті та високі стрибки.

Думаю, є можливість стрибнути вище за 2.10 метра. Я хочу стрибати до 2.15 м, але стараюся не фокусуватися на світовому рекорді, а просто насолоджуватися атмосферою змагань.

Я знаю, що одного дня це трапиться – коли, я не знаю. Можливо, завтра. Можливо, на наступних змаганнях чи наступного року. Але я хочу це зробити, щоб знову прожити ці емоції», – розповіла Магучіх.

У Рабаті серед українок також стартуватиме Левченко. Вона спробує розвинути свій успіх на етапі в Сямені, де подолала 1.99 метра.

Жіночі стрибки у висоту за участю Магучіх та Левченко стартують на Діамантовій лізі в Рабаті 31 травня о 20:25 за київським часом.

