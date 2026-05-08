Українець Куліш виборов бронзу Чемпіонату Європи з кульової стрільби

Сергій Куліш посів третє місце у стрільбі з гвинтівки на 50 м з трьох положень на Євро-2026

Це його п'ята нагорода на рівні Чемпіонатів Європи

Дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш здобув бронзу Чемпіонату Європи 2026 з кульової стрільби у хорватському Осієку. Про це повідомляє «Главком».

Як Куліш виграв бронзу на Чемпіонаті Європи 2026

Українець Сергій Кіліш подолав кваліфікацію у стрільби з гвинтівки на 50 м з трьох положень на першому місці. За результатами кваліфікаційного раунду Куліш набрав 594 бали, з яких 40 пострілів були у центр мішені. Найближчого конкурента Петра Нимбурського з Чехії українець випередив на два бали.

У фіналі Куліш набрав 101.9 бали за стрільбу з коліна, а також 103.9 бали за стрільбу лежачи та 50.1 бали за стрільбу стоячи. До раунду на вибування українець підходив із відставанням в 1.2 бали від третього місця.

Куліш успішно подолав перші два раунди, а в третьому Куліш набрав 10.4 бали, що дозволило йому обійти в боротьбі за нагороди Філіпа Непейхала з Чехії. Завдяки цьому результату українець гарантував собі медаль.

Четвертий раунд українець закінчив з результатом 10.3 бали, і цей постріл був найкращим серед усієї трійки фіналістів. Але відставання Куліша за сумою балів від другого місця не дозволило йому випередити конкурентів та поборотися за золото.

Чемпіонат Європи зі стрільби 2026. Пневматична гвинтівка. 50 м. Фінал

Патрік Яні (Словаччина) – 356.6 бали Йонн-Германн Хегг (Норвегія) – 353.9 Сергій Куліш (Україна) – 345.1

Для Куліша це п'ята нагорода на рівні Чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, торік Куліш вперше виборов золото, вигравши фінал стрільби на 10 м з пневматичної гвинтівки. Кваліфікацію українець подолав з шостим результатом, набравши 630,4 бала.

У фіналі Сергій з перших пострілів був попереду, тому досить спокійно гарантував собі нагороду Чемпіонату Європи. А ось «перестрілка» за золото вийшла напруженою, але Куліш обійшов «нейтрального» росіянина Марсова на 0,3 бала та виборов золото!