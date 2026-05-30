Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії

glavcom.ua
Дружина Сафонова Марина принесла російський прапор
Прапор країни-агресора з'явився на полі після фіналу Ліги чемпіонів

Дружина російського голкіпера ПСЖ Матвія Сафонова Марина із прапором країни-агресора вийшла на поле після перемоги французького клубу у фіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

На церемонію нагородження Сафонов виходив без російського прапора.

Однак, пізніше прапор країни-агресора все ж таки з'явився на полі у Будапешті – з ним вийшла дружина Сафонова Марина.

Відео, на якому вона з прапором Росії на спині обіймається з голкіпером ПСЖ, було опубліковане у соцмережах.

Нагадаємо, французький ПСЖ обіграв лондонський «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Доля трофею вирішилась у серії пенальті. За рахунку 2:1 на користь ПСЖ Езе не влучив у ворота. Але одразу ж голкіпер «Арсенала» Рая витягнув удар Мендеша.

Далі була серія влучних ударів, аж поки захисник «канонірів» Габріел не запустив м’яч над воротами. ПСЖ вдруге виграв Лігу чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен

