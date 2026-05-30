ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у фіналі на останні 15 хвилин

Французький ПСЖ обіграв лондонський «Арсенал» в серії пенальті (2:1) у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

У Будапешті команда Луїса Енріке захищала титул найсильнішої клубної команди Європи. А от колектив Мікеля Артета прагнув вперше в історії «Арсенала» перемогти в Лізі чемпіонів.

ПСЖ уже звично вийшов на ключовий матч без українського захисника Іллі Забарного. Втім, саме захист парижан припустився незрозумілої помилки в дебюті матчі – Маркіньйос поцілив м'ячем у Троссара, а відскок дістався Гаверцу, який вийшов на побачення з воротарем під гострим кутом, і пробив під поперечину.

Поступаючись 0:1, ПСЖ провів майже увесь перший тайм в атаках. Однак, результату вони не принесли. Одразу кілька моментів мав Фабіан Руїс, але його удари були або неточними (мав чудовий шанс після рикошету від Інкап'є), або ж голкіпер «канонірів» Рая грав надійно. Також ПСЖ вимагав пенальті за гру рукою Сака, однак арбітр проігнорував їх прохання.

Тиск парижан після перерви виявився більш ефективним. В середині другого тайму Москера завалив Кварацхелію у власному штрафному і привіз пенальті. З позначки влучно пробив Дембеле – 1:1.

На 78-й хвилині ПСЖ був близьким, щоб вийти вперед. Втім, удар Кварацхелії у ближній кут завершився тим, що м’яч від захисника влучив у стійку. Згодом у парижан мав шанс Вітінья, але спрямував м'яч над воротами. А вже у компенсований час Баркола не влучив у ближній кут під час контратаки. У підсумку основний час переможця не виявив – 1:1.

Без Кварацхелії і Дембеле, яких замінили через травми, ПСЖ у овертаймі вже не мав суттєвої переваги. Суперники не ризикували і вичікували на свій шанс. Для нас найцікавішим стало те, що в другому екстратаймі на поле вийшов Забарний, який замінив Маркіньйоса. Команда Луїса Енріке могла вирвати перемогу в овертаймі, однак постріл зльоту Дуе відбив Рая.

Доля трофею вирішилась у серії пенальті. За рахунку 2:1 на користь ПСЖ Езе не влучив у ворота. Але одразу ж голкіпер «Арсенала» Рая витягнув удар Мендеша. Далі була серія влучних ударів, аж поки захисник «канонірів» Габріел не запустив м’яч над воротами. 2:1 – ПСЖ вдруге виграв Лігу чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2025/26. Фінал

ПСЖ – «Арсенал» – 1:1 Пенальті - 4:3

Голи: Дембеле, 65 (пен.) – Гаверц, 6

Нагадаємо, «Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург».