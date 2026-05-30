Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
ПСЖ і «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів визначили найсильніший клуб Європи
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у фіналі на останні 15 хвилин

Французький ПСЖ обіграв лондонський «Арсенал» в серії пенальті (2:1) у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

У Будапешті команда Луїса Енріке захищала титул найсильнішої клубної команди Європи. А от колектив Мікеля Артета прагнув вперше в історії «Арсенала» перемогти в Лізі чемпіонів.

ПСЖ уже звично вийшов на ключовий матч без українського захисника Іллі Забарного. Втім, саме захист парижан припустився незрозумілої помилки в дебюті матчі – Маркіньйос поцілив м'ячем у Троссара, а відскок дістався Гаверцу, який вийшов на побачення з воротарем під гострим кутом, і пробив під поперечину.

Поступаючись 0:1, ПСЖ провів майже увесь перший тайм в атаках. Однак, результату вони не принесли. Одразу кілька моментів мав Фабіан Руїс, але його удари були або неточними (мав чудовий шанс після рикошету від Інкап'є), або ж голкіпер «канонірів» Рая грав надійно. Також ПСЖ вимагав пенальті за гру рукою Сака, однак арбітр проігнорував їх прохання. 

Тиск парижан після перерви виявився більш ефективним. В середині другого тайму Москера завалив Кварацхелію у власному штрафному і привіз пенальті. З позначки влучно пробив Дембеле – 1:1.

На 78-й хвилині ПСЖ був близьким, щоб вийти вперед. Втім, удар Кварацхелії у ближній кут завершився тим, що м’яч від захисника влучив у стійку. Згодом у парижан мав шанс Вітінья, але спрямував м'яч над воротами. А вже у компенсований час Баркола не влучив у ближній кут під час контратаки. У підсумку основний час переможця не виявив – 1:1.

Без Кварацхелії і Дембеле, яких замінили через травми, ПСЖ у овертаймі вже не мав суттєвої переваги. Суперники не ризикували і вичікували на свій шанс. Для нас найцікавішим стало те, що в другому екстратаймі на поле вийшов Забарний, який замінив Маркіньйоса. Команда Луїса Енріке могла вирвати перемогу в овертаймі, однак постріл зльоту Дуе відбив Рая.

Доля трофею вирішилась у серії пенальті. За рахунку 2:1 на користь ПСЖ Езе не влучив у ворота. Але одразу ж голкіпер «Арсенала» Рая витягнув удар Мендеша. Далі була серія влучних ударів, аж поки захисник «канонірів» Габріел не запустив м’яч над воротами. 2:1 – ПСЖ вдруге виграв Лігу чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2025/26. Фінал

ПСЖ – «Арсенал» – 1:1 Пенальті - 4:3

  •  Голи: Дембеле, 65 (пен.) – Гаверц, 6

Нагадаємо, «Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен ФК Арсенал (Лондон)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків'янки завчасно виграли титул
Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України
3 травня, 16:59
Ферлан Менді надто часто лікується
Одноклубник Луніна вп'яте за сезон потрапив у лазарет
4 травня, 18:10
Через війну проти України збірна РФ пропустила Євро-2024 та Чемпіонат світу 2026
Пропагандисти назвали країни Європи, які підтримують повернення Росії в міжнародний футбол
5 травня, 16:19
ФІФА готує нововведення перед стартом світової першості
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу
13 травня, 16:48
УЄФА закликала ФІФА анулювати тренерську ліцензію Влаховського
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
19 травня, 20:57
Фергюсон є одним із найтитулованіших тренерів в історії футболу
Легендарний англійський футболіст назвав найкращого тренера в історії
20 травня, 11:13
Глейкер Мендоса влітку може стати гравцем «Шахтаря»
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
20 травня, 15:45
Ігор Костюк повезе «Динамо» в Польщу на домашні матчі в єврокубках
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
21 травня, 14:29
Массіміліано Аллегрі не зміг повернути гранд у головний єврокубок
«Мілан» після провального сезону звільнив тренера та трьох функціонерів
25 травня, 19:40

Новини

Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
Магучіх розповіла, у якій формі підходить до старту літнього сезону на Діамантовій лізі
Магучіх розповіла, у якій формі підходить до старту літнього сезону на Діамантовій лізі
Росіянин з ПСЖ отримав коліном у голову у фіналі Ліги чемпіонів
Росіянин з ПСЖ отримав коліном у голову у фіналі Ліги чемпіонів
Олійникова після гри з прихильницею Путіна на «Ролан Гаррос» зробила спеціальне звернення
Олійникова після гри з прихильницею Путіна на «Ролан Гаррос» зробила спеціальне звернення

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:41
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua