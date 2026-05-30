Український захисник допоміг ПСЖ обіграти у фіналі Ліги чемпіонів лондонський «Арсенал»

Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті (1:1, пенальті – 4:3), а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу. Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції.

У поточному сезоні Забарний зіграв сім матчів Ліги чемпіонів. Вихід в екстратаймі фіналу став його дебютом у плейоф.

Раніше Лігу чемпіонів вигравали наступні українські футболісти:

Андрій Шевченко («Мілан», 2003)

Анатолій Тимощук («Баварія», 2013)

Андрій Лунін («Реал», 2022, 2024)

Зазначимо, що Тимощук один з небагатьох українських футболістів, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишився жити і працювати в Росії. Його позбавили усіх українських державних нагород, спортивних звань та титулів через його співпрацю з Росією.

Нагадаємо, «Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург».