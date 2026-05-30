Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
Український захисник допоміг ПСЖ обіграти у фіналі Ліги чемпіонів лондонський «Арсенал»
Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті (1:1, пенальті – 4:3), а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу. Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції.
У поточному сезоні Забарний зіграв сім матчів Ліги чемпіонів. Вихід в екстратаймі фіналу став його дебютом у плейоф.
Раніше Лігу чемпіонів вигравали наступні українські футболісти:
- Андрій Шевченко («Мілан», 2003)
- Анатолій Тимощук («Баварія», 2013)
- Андрій Лунін («Реал», 2022, 2024)
Зазначимо, що Тимощук один з небагатьох українських футболістів, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишився жити і працювати в Росії. Його позбавили усіх українських державних нагород, спортивних звань та титулів через його співпрацю з Росією.
Нагадаємо, «Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург».
