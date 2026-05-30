Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
Ілля Забарний став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2025/26
Скріншот
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Український захисник допоміг ПСЖ обіграти у фіналі Ліги чемпіонів лондонський «Арсенал»

Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті (1:1, пенальті – 4:3), а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу. Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції.

У поточному сезоні Забарний зіграв сім матчів Ліги чемпіонів. Вихід в екстратаймі фіналу став його дебютом у плейоф.

Раніше Лігу чемпіонів вигравали наступні українські футболісти:

  • Андрій Шевченко («Мілан», 2003)
  • Анатолій Тимощук («Баварія», 2013)
  • Андрій Лунін («Реал», 2022, 2024)

Зазначимо, що Тимощук один з небагатьох українських футболістів, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишився жити і працювати в Росії. Його позбавили усіх українських державних нагород, спортивних звань та титулів через його співпрацю з Росією.

Нагадаємо, «Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург».

Теги: Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португальський клуб може вийти до свого першого фіналу єврокубків за 15 років
Два кардинально різні матчі. Результати перших ігор півфіналу Ліги Європи
1 травня, 01:38
Сергій Ребров та УАФ провели перемовини про роботу в збірній України
Стало відомо, чи УАФ пропонувала Реброву залишитись у збірній України
4 травня, 14:23
Минулого тижня команди розійшлися миром
«Арсенал» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
5 травня, 11:45
«Рух» програв на своєму полі «Зорі»
«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»
4 травня, 20:28
Хедлайнером шоу у перерві фіналу стане Мадонна
У перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу вперше пройде шоу за участю світових зірок
14 травня, 10:42
Віталій Буяльський оформив дубль у вирішальному поєдинку
«Динамо» виграло фінал Кубка України Реклама
20 травня, 20:08
Глейкер Мендоса перейшов з «Кривбаса» до «Шахтаря»
Мендоса офіційно став гравцем «Шахтаря»
22 травня, 18:52
«Трабзонспор» вдесяте у клубній історії здобув Кубок Туреччини
«Трабзонспор» Зубкова та Батагова здобув Кубок Туреччини з футболу
23 травня, 09:15
«Орли» будуть фаворитом вирішального поєдинку
«Крістал Пелас» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на фінал Ліги конференцій Реклама
27 травня, 15:45

Новини

Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026
ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
Магучіх розповіла, у якій формі підходить до старту літнього сезону на Діамантовій лізі
Магучіх розповіла, у якій формі підходить до старту літнього сезону на Діамантовій лізі
Росіянин з ПСЖ отримав коліном у голову у фіналі Ліги чемпіонів
Росіянин з ПСЖ отримав коліном у голову у фіналі Ліги чемпіонів
Олійникова після гри з прихильницею Путіна на «Ролан Гаррос» зробила спеціальне звернення
Олійникова після гри з прихильницею Путіна на «Ролан Гаррос» зробила спеціальне звернення

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:41
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua