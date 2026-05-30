Росіянин з ПСЖ отримав коліном у голову у фіналі Ліги чемпіонів

Сафонов отримав удар коліном у потилицю від капітана «ПСЖ» Маркіньоса

Російський воротар ПСЖ Матвій Сафонов отримав сильний удар у голову у фіналі Ліги чемпіонів з «Арсеналом». Про це повідомляє «Главком».

На 26-й хвилині грі росіянин перервав небезпечний простріл Букайо Сака, але отримав удар коліном у потилицю від капітана «ПСЖ» Маркіньоса. Медики, які вийшли на поле, надали Сафонову допомогу, і після паузи той продовжив гру.

Гра ПСЖ – «Арсенал» проходить у Будапешті. Наразі рахунок гри рівний – 1:1.

У складі паризького клубу на поєдинок заявлений український захисник Ілля Забарний, який розпочав матч на лаві запасних.

Нагадаємо, аналітики назвали ПСЖ фаворитом фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Аналітики Opta віддавали у фіналі перевагу парижанам. Перемогу команди Іллі Забарного в основний час вважали найімовірнішим сценарієм (43.5%). Ще 26.8% ймовірності Opta відводить визначенню переможця після 90 хвилин гри.

Загалом Opta надавала ПСЖ 56% шансів зберегти трофей Ліги чемпіонів. Імовірність перемоги «Арсенала» становила 44%.

ПСЖ і «Арсенал» зустрічаються увосьме в усіх турнірах: мають по дві перемоги та три гри внічию.

Останні дві зустрічі виграли парижани, перемігши «канонірів» вдома (1:0) та на виїзді (2:1) у півфіналах сезону Ліги чемпіонів 2024/25.