Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи
Ціон, Медушевський та Мартинов посіли друге місце у стрільбі зі швидкострільного пістолета серед юніорів

Срібними призерами чемпіонату Європи стало наше чоловіче юніорське тріо

Українські стрільці продовжують поповнювати медальну скарбничку на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, що триває у місті Шатору (Франція). Про це повідомляє «Главком».

Срібними призерами чемпіонату Європи стало наше чоловіче юніорське тріо.

Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов посіли друге місце у стрільбі зі швидкострільного пістолета серед юніорів (вправа МП ТРІО, пістолет).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: кульова стрільба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лохте опублікував фото з надгробком
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
2 серпня, 11:12
Шахтар переміг Бешикташ з рахунком 2:0
Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи
1 серпня, 00:41
Олімпійська чемпіонка з біатлону мала одне бажання перед смертю
Стало відоме останнє бажання олімпійської чемпіонки, що загинула у горах Пакистану: мороз по шкірі
31 липня, 17:25
Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак (по центру) стали переможцями континентальної першості
Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
29 липня, 12:44
Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз»
Юний шотландський хокеїст загинув внаслідок нещасного випадку в готелі на Ібіці
22 липня, 15:55
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39
У фіналі турніру українки обіграли збірну Словаччину з рахунком 28:23
Жіноча збірна України з гандболу U-19 стала чемпіоном Європи у дивізіоні B
21 липня, 14:42
У травні у Японії було скасовано фінальний раунд турніру з гольфу Twinfield Ladies – також через ведмедя на ігровому майданчику.
У Японії організатори перенесли турнір з гольфу, бо на полі з'явився ведмідь
20 липня, 13:53
Велика виступить у змаганнях з фехтування на шаблях
Довірена особа Путіна візьме участь у чемпіонаті світу з фехтування
8 липня, 09:57

Новини

Пішов з життя чемпіон світу з футболу
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи
Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи
Збірні України з волейболу сидячи здобули бронзові нагороди чемпіонатів Європи
Збірні України з волейболу сидячи здобули бронзові нагороди чемпіонатів Європи
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
Ексарбітр ФІФА помер під час проходження тесту на витривалість: деталі трагедії
Ексарбітр ФІФА помер під час проходження тесту на витривалість: деталі трагедії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4201
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3754
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2762
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2552
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua