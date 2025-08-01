Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи
Шахтар переміг Бешикташ з рахунком 2:0

Поєдинок-відповідь відбувся на стадіоні імені Хенріка Реймана у польському Кракові та завершився з рахунком 2:0 на користь нашої команди

Донецький «Шахтар» вдруге здобув перемогу над турецьким «Бешикташем» у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26, повідомляє «Главком».

Поєдинок-відповідь відбувся на стадіоні імені Хенріка Реймана у польському Кракові та завершився з рахунком 2:0 на користь української команди. Таким чином, за підсумками двох матчів «гірники» здобули впевнену перемогу із загальним рахунком 6:2. Підопічні Арди Турана продовжують боротьбу в єврокубках.

Перший гол у зустрічі забив бразильський нападник Кевін на 12-й хвилині після передачі від Кауана Еліаса. А вже в компенсований до першого тайму час сам Кауан Еліас відзначився другим голом, подвоївши перевагу «Шахтаря».

У другому таймі команди обмінювалися атаками, але рахунок залишився незмінним – 2:0.

Раніше ми писали, що чемпіон України, футбольний клуб «Динамо» Київ, забезпечив собі місце у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Це стало можливим після переконливої перемоги над мальтійським «Гамрун Спартанс» у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду. За сумою двох поєдинків кияни розгромили суперника з рахунком 6:0, передає «Главком».

У першому виїзному матчі «Динамо» здобуло впевнену перемогу 3:0 над чемпіоном Мальти, що дало значну перевагу перед домашньою грою.

До слова, «Полісся» здолало клуб «Санта-Колома» (Андорра) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій та продовжило боротьбу у турнірі. Про це повідомляє «Главком».

Житомирський клуб зазнав поразки у першій грі, тому змушений був грати лише на перемогу у другому поєдинку.

Теги: спорт ФК «Шахтар» Ліга Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні ФІДЕ на 60 днів тимчасово усунула Ю від змагань
ФІДЕ дискваліфікувала 18-річного шахіста, який після поразки вдарив відеооператорку
1 липня, 16:00
Українець фінішував другим з результатом 22.17 секунди
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
5 липня, 14:53
Українська збірна посіла третє загальнокомандне місце, поступившись лише Грузії та Азербайджану
Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце на чемпіонаті Європи U20
7 липня, 13:55
«Гірники» продовжують боротьбу у Лізі Європи
«Шахтар» вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи
17 липня, 21:23
Усик знищив Дюбуа та зібрав усі пояси надважкої ваги
Усик нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу
20 липня, 00:44
Тхеквондист Артем Гарбар здобув золото у ваговій категорії до 87 кг
Тхеквондист Гарбар здобув для України третє золото Універсіади
23 липня, 11:12
Тарасюк здобув четверту медаль для України на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Легкоатлет Тарасюк приніс Україні бронзу Європейського юнацького олімпійського фестивалю
23 липня, 13:47
Олег Рибак, Олександр Чернишев та Максим Ковальчук стали чемпіонами Європи U-19 у командній першості
Україна тріумфально виступила на чемпіонаті Європи з п'ятиборства U19
30 липня, 12:08
Потужним виступом у ваговій категорії до 88 кг відзначився Сергій Котелевський
Український важкоатлет встановив два континентальні рекорди на чемпіонаті Європи U17
Вчора, 12:04

Новини

Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи
Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи
«Полісся» вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій
«Полісся» вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій
12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу
12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу
«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП
«Не впевнений, що на 100% це було щиро». Вірастюк прокоментував протести щодо НАБУ і САП
Стало відоме останнє бажання олімпійської чемпіонки, що загинула у горах Пакистану: мороз по шкірі
Стало відоме останнє бажання олімпійської чемпіонки, що загинула у горах Пакистану: мороз по шкірі
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
42K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
37K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
6425
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua