Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи
Поєдинок-відповідь відбувся на стадіоні імені Хенріка Реймана у польському Кракові та завершився з рахунком 2:0 на користь нашої команди
Донецький «Шахтар» вдруге здобув перемогу над турецьким «Бешикташем» у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26, повідомляє «Главком».
Поєдинок-відповідь відбувся на стадіоні імені Хенріка Реймана у польському Кракові та завершився з рахунком 2:0 на користь української команди. Таким чином, за підсумками двох матчів «гірники» здобули впевнену перемогу із загальним рахунком 6:2. Підопічні Арди Турана продовжують боротьбу в єврокубках.
Перший гол у зустрічі забив бразильський нападник Кевін на 12-й хвилині після передачі від Кауана Еліаса. А вже в компенсований до першого тайму час сам Кауан Еліас відзначився другим голом, подвоївши перевагу «Шахтаря».
У другому таймі команди обмінювалися атаками, але рахунок залишився незмінним – 2:0.
Раніше ми писали, що чемпіон України, футбольний клуб «Динамо» Київ, забезпечив собі місце у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Це стало можливим після переконливої перемоги над мальтійським «Гамрун Спартанс» у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду. За сумою двох поєдинків кияни розгромили суперника з рахунком 6:0, передає «Главком».
У першому виїзному матчі «Динамо» здобуло впевнену перемогу 3:0 над чемпіоном Мальти, що дало значну перевагу перед домашньою грою.
До слова, «Полісся» здолало клуб «Санта-Колома» (Андорра) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій та продовжило боротьбу у турнірі. Про це повідомляє «Главком».
Житомирський клуб зазнав поразки у першій грі, тому змушений був грати лише на перемогу у другому поєдинку.