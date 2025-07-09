Україна – Ісландія: де дивитися матч жіночого чемпіонату Європи з баскетболу U-18

Заключний матч групового раунду Україна проведе проти Ісландії

Сьогодні, 9 липня, жіноча збірна України U-18 зіграє заключний матч групового раунду проти команди Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Задля того, щоб гарантувати вихід у верхню сітку турніру та продовжити боротьбу за підвищення в класі у плей-оф, нашій команді потрібна перемога над ісландською збірною з будь-яким рахунком. Можливе друге місце і за умови поразки, якщо Азербайджан обіграє Косово і тоді у трьох збірних буде однакова кількість очок. В такому разі Україна залишиться на другому місці, якщо програє Ісландії не більше 10 очок.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Група С

Україна – Ісландія

Початок матчу – 13:00

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди групи С зіграють в 1/4 фіналу з командами групи D). 3-4 місця груп визначатимуть володарів 9-16 підсумкових місць в плей-оф (команди групи С також в першому раунді зіграють з командами групи D).

В групі D Хорватія гарантувала собі перше місце, вигравши всі чотири гри. За другу позицію сперечаються Великобританія, Данія та Болгарія.

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».