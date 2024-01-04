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Удар по Криму. Міноборони РФ відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Криму. Міноборони РФ відреагувало
Як повідомили в соцмережах місцеві, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину
фото: скріншот з відео

За словами пресслужби Міноборони РФ, Україна «випустила десять ракет по півострову»

Міністерство оборони РФ розповіло деталі сьогоднішніх прильотів в різних частинах Криму. За словами пресслужби відомства, Україна «випустила десять ракет по півострову».

«Близько 16:20 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом», – наголосили у відомстві.

Міноборони РФ відреагувало на прильоти у Криму
Міноборони РФ відреагувало на прильоти у Криму
фото: скріншот

Як повідомили в соцмережах місцеві, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину (командного пункту зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі.

Як зазначають місцеві пабліки, зараз туди поїхали швидкі та пожежники. Зокрема, у район села Затишне Сакського району також запросили багато машин швидкої допомоги.

Військова частина в Криму, куди, ймовірно, влучила ракета
Військова частина в Криму, куди, ймовірно, влучила ракета
фото з соцмереж

Нагадаємо, у Севастополі пролунало близько 10 вибухів. У соцмережах поширюють фото диму. Також місцеві пабліки пишуть про вибухи в Євпаторії та Балаклаві.

До слова, у Севастополі тимчасово окупованого Криму 30 грудня 2023 року вранці пролунав потужний вибух.

Теги: обстріл ракета Україна окупанти Крим

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