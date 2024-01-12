Північна Корея продає Росії ракети для війні проти України: КНДР виступила із заявою

Північнокорейський дипломат повторив тезу російської пропаганди про те, що «українська криза» створена конфронтаційною політикою США

Влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України. Про це йдеться в заяві посла Північної Кореї в ООН Кіма Сона, яке опубліковувало північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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Представник Пхеньяна у відповідь на засудження країнами світу незаконної військової співпраці між КНДР і РФ традиційно критикував Сполучені Штати, хвалив Росію і виправдовував відносини його країни з Москвою.

Ініційоване США 10 січня засідання Ради безпеки ООН для обговорення постачань Росії ракет із КНДР Сон назвав свідченням спроб Сполучених Штатів підірвати основи міжнародного миру та безпеки всупереч принципам Статуту ООН.

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Північнокорейський дипломат повторив тезу російської пропаганди про те, що «українська криза» створена конфронтаційною політикою США і «зазіханням на розумні та справедливі інтереси безпеки Росії», тому, на його переконання, «Вашингтон ніколи не уникне своєї відповідальності» за цю війну.

Посол Кім заявив, що КНДР не мала жодного відношення до теми засідання РБ ООН 10 січня, зауваживши, що його скликання Штатами «є яскравим відображенням їх тяжкого становища» і свідченням «браку сил та засобів у стратегічному протистоянні з Росією».

Посол також зазначив, що зв’язки Північної Кореї з РФ «є законними відносинами між незалежними суверенними державами… на основі поваги до принципу рівності та права на самовизначення».

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США. Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.